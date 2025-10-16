Connect with us

Motori

Volvo: quattro milioni di vetture prodotte utilizzando l'architettura SPA

Volvo Cars ha raggiunto un traguardo significativo celebrando la produzione di quattro milioni di auto basate sulla loro innovativa Scalable Product Architecture (SPA) di prima generazione. Introdotta nel 2014 con la seconda generazione della Volvo XC90, la SPA ha rappresentato una rivoluzione per il marchio, consentendo la produzione di modelli, propulsori e tecnologie diverse su una piattaforma condivisa, riducendo così i costi in modo significativo.

La SPA è il risultato di intensi sforzi di ricerca e sviluppo svedesi, con tutto il design e lo sviluppo completati internamente. Dall’introduzione, ha supportato sei modelli diversi su scala globale, con siti di produzione in Belgio, Cina, Svezia e Stati Uniti. La quattro milionesima auto prodotta è stata una Volvo XC90, recentemente uscita dallo stabilimento svedese della casa automobilistica.

In occasione di questo importante traguardo, Michael Fleiss, Chief Strategy Product Officer di Volvo Cars, ha dichiarato: “La SPA ha segnato il rilancio della Casa automobilistica come brand moderno e di fascia alta. Ancora oggi costituisce la base di alcuni dei modelli Volvo di maggior successo nella storia del Marchio e continua a garantire prestazioni sempre più elevate grazie alle migliorie che apportiamo costantemente.”

La SPA ha portato molteplici vantaggi ai clienti a livello mondiale, tra cui l’introduzione di caratteristiche di sicurezza avanzate che hanno elevato la XC90 e altri modelli tra le auto più sicure al mondo. Tra queste innovazioni figurano il pacchetto di protezione in caso di uscita di strada e la frenata automatica agli incroci. Un’altra novità è stata la scocca di sicurezza migliorata, grazie all’impiego di acciaio al boro ad alta resistenza.

La piattaforma ha anche offerto al team di design una maggiore creatività, evidente nelle luci di marcia diurna “Martello di Thor”, ormai iconiche per il brand. Ha permesso inoltre l’implementazione del sistema “Twin Engine”, una combinazione di motore a benzina e trazione elettrica, ancora oggi in uso nei modelli ibridi plug-in di Volvo.

Il futuro prevede che gli elementi chiave della piattaforma SPA vengano trasferiti alle prossime generazioni SPA2 e SPA3, continuando a plasmare le Volvo degli anni a venire. Gli aggiornamenti software in modalità over-the-air garantiscono che molte vetture basate su SPA ricevano miglioramenti gratuiti anche ora.

La piattaforma SPA di prima generazione supporta anche il modello Volvo XC60, attualmente il più venduto, e sarà prodotto anche nello stabilimento statunitense di Charleston dal prossimo anno. Altri modelli su questa piattaforma includono la S60, la V60 e la S90, oltre alla XC90.

