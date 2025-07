WILD HEARTS S debutta su Nintendo Switch 2

KOEI TECMO Europe e lo studio di sviluppo Omega Force annunciano il lancio ufficiale di WILD HEARTS S, disponibile da oggi in esclusiva su Nintendo Switch 2. Gli appassionati di caccia e azione possono già mettere alla prova le proprie abilità grazie a una demo gratuita che offre un assaggio delle modalità solitaria e multigiocatore, fino a un massimo di quattro giocatori.

In WILD HEARTS S, i giocatori esploreranno il misterioso e affascinante mondo di Azuma, una terra ispirata al Giappone feudale, infestata da belve giganti infuse del potere della natura. Per affrontare queste creature, i cacciatori dovranno padroneggiare una potente e antica tecnologia chiamata karakuri, che consente di creare automi strategici per il combattimento e il supporto. I karakuri possono trasformarsi in lame affilate, scudi difensivi o trappole letali, offrendo infinite combinazioni e approcci tattici.

Oltre agli automi, i giocatori potranno forgiare armi ed equipaggiamenti unici utilizzando i materiali ottenuti durante le battute di caccia. Tra le armi a disposizione troviamo non solo classici come il nodachi e l’arco, ma anche strumenti distintivi come la katana karakuri e il wagasa, ciascuno con caratteristiche specifiche in grado di cambiare l’esito di uno scontro. La sfida sarà ardua: le creature nemiche, come il minaccioso flagello di linfa, il temibile coda del verno e la colossale zanna reale, sfruttano elementi naturali come lava, bufere e miasmi per devastare chiunque osi affrontarle.

La demo gratuita per Nintendo Switch 2 permette di vivere le prime fasi dell’avventura, dal prologo fino all’ingresso nella città di Minato, cuore pulsante dell’esperienza di gioco. I progressi ottenuti nella demo potranno essere trasferiti alla versione completa, così da non perdere alcun risultato raggiunto. Inoltre, grazie alla nuova funzionalità GameChat di Nintendo Switch™ 2, i giocatori potranno comunicare facilmente con i propri compagni durante le sessioni online.

WILD HEARTS S è disponibile in versione fisica e digitale, ed è doppiato in sei lingue (giapponese, inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo), con testi localizzati anche in polacco. L’esperienza si rivolge tanto ai veterani dei giochi di caccia quanto ai nuovi giocatori, offrendo un gameplay profondo, un universo suggestivo e una sfida che metterà alla prova ogni tipo di cacciatore.