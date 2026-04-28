Willie Peyote lancia "Anatomia di uno schianto prolungato" e annuncia il Club Tour 2026

Willie Peyote torna protagonista della scena musicale italiana con il nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, in uscita il 15 maggio. L'artista torinese presenterà il disco attraverso una serie di incontri negli store Feltrinelli di Milano, Bologna, Roma, Napoli e Bari dal 15 al 19 maggio, culminando con una data speciale il 20 maggio al Capodoglio di Torino dove è attesa anche una sessione acustica. Queste occasioni daranno ai fan l'opportunità di conoscere da vicino la genesi dell'album, grazie alle conversazioni tra Willie e Stefano Genta, storico collaboratore e produttore dei suoi brani come Burrasca e Grazie ma no grazie.

L'album sarà disponibile in digitale, CD e LP anche in versioni autografate e numerate in esclusiva, arricchito dal singolo Burrasca e dal brano inedito In cerca di uno schianto, che accompagnerà i titoli di coda del documentario Willie Peyote - Elegia Sabauda, in uscita al cinema il 4, 5 e 6 maggio.

Come ha dichiarato l'artista sui suoi canali social: Anatomia di uno schianto prolungato ha una ispirazione cinematografica, è anche un po' un ossimoro perché in fondo viviamo in un periodo pieno di contraddizioni.

Il singolo Burrasca segna una svolta nel percorso artistico di Willie Peyote, che lascia per un attimo la sua cifra ironica e critica per una ballata voce e chitarra, descritta come un messaggio in una bottiglia affidato al mare. La presenza di In cerca di uno schianto nel documentario di Enrico Bisi regala un ulteriore sguardo autentico sulla quotidianità e le ispirazioni del cantautore, mettendo in luce il suo legame con Torino, la passione per il Toro e la costante ricerca di coerenza e originalità.

In autunno Willie Peyote sarà protagonista del Club Tour 2026, che toccherà le principali città italiane tra ottobre e novembre: Nonantola, Milano, Molfetta, Napoli, Bologna, Firenze, Roma, Venaria Reale e Padova ospiteranno live in cui Willie porterà non solo le sue nuove canzoni ma anche i successi che ne hanno consacrato l'originalità nel panorama italiano. Il tour, organizzato da Live Nation, segna l'inizio di una nuova collaborazione per l'artista.

Classe 1985, Willie Peyote (vero nome Guglielmo Bruno) si conferma voce innovativa del panorama nazionale, capace di unire rap, rock e cantautorato con testi che non temono la riflessione sociale, arricchiti da uno sguardo ironico e personale. Fan e appassionati avranno così molte occasioni per incontrarlo dal vivo e ascoltare in anteprima i nuovi brani e le storie dietro Anatomia di uno schianto prolungato.