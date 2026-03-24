Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

WILLIE PEYOTE: disponibile da venerdì 27 marzo in radio e in digitale il nuovo singolo “BURRASCA”

Published

Dopo un anno di silenzio discografico, Willie Peyote torna a farsi sentire con un nuovo brano che segna una svolta nel suo percorso artistico. “/BURRASCA/”, il suo nuovo singolo inedito, sarà disponibile da venerdì 27 marzo 2026 in radio e su tutte le piattaforme digitali per Emi Records Italy/Universal Music Italia.

Il rapper e cantautore torinese, che aveva partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con il brano *“Grazie ma no grazie”*, presenta ora un lavoro dal tono più intimo e riflessivo. “BURRASCA” si allontana dalla consueta cifra stilistica critica e ironica di Peyote per lasciare spazio a una dimensione più personale e malinconica. È una canzone che si fa leggera, voce e chitarra, una sorta di messaggio in bottiglia lanciato nel mare delle incertezze contemporanee.

A raccontarlo è lo stesso artista, che spiega: “In questi tempi così violenti in cui siamo tutti sulla stessa barca in balia delle onde, questa canzone ci ricorda l’importanza di avere qualcosa ma soprattutto qualcuno a cui poterci aggrappare per resistere alla tempesta.”

La canzone nasce dalla collaborazione con Fudasca, musicista e producer che negli ultimi anni si è imposto come una delle figure più originali del nuovo cantautorato urban italiano, distinguendosi per un suono avvolgente e riconoscibile, già protagonista nei dischi di artisti come Tredici Pietro e Mecna.

Con “BURRASCA”, Willie Peyote apre un nuovo capitolo del suo progetto discografico, rinnovando la sua scrittura e la sua capacità di guardare oltre gli schemi. Il brano testimonia una crescita artistica e personale e anticipa un percorso che promette nuove sfumature, più vulnerabili ma sempre coerenti con la sua identità musicale.

“BURRASCA” non è solo il ritorno di un autore raffinato e irriverente, ma anche la conferma di una voce capace di reinventarsi, mantenendo al centro la sincerità e l’urgenza di comunicare. In tempi incerti e convulsi, il mare agitato evocato da Peyote diventa metafora di un mondo in cerca di equilibrio, dove la musica può ancora essere un porto sicuro.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Spettacolo

Roberto Molinelli dirige l’orchestra per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma al Festival di Sanremo 2026

Spettacolo

Jack Savoretti torna con “I Hear You Calling (Echi Di Sirene)” in collaborazione con MILLE

Spettacolo

WILLIE PEYOTE: disponibile da venerdì 27 marzo in radio e in digitale il nuovo singolo “BURRASCA”

Motori

Leapmotor presenta la nuova B10 REEV Hybrid: l’innovazione a portata di mano

Turismo

Mirabilandia riapre il 2 aprile: tutte le novità della nuova stagione tra spettacoli, premi e attrazioni record

Motori

PETRONAS Lubricants e DR Automobiles, alleanza italiana per lubrificanti ad alte prestazioni

Motori

Nuovo Toyota Land Cruiser 250: due anime, una leggenda che si rinnova

Motori

BYD firma un accordo strategico con San Marino per accelerare la transizione energetica

Motori

Dacia Jogger Hybrid 155: efficienza e piacere di guida in viaggio verso il Lago di Garda

Spettacolo

Concerto del Primo Maggio 2026: selezionati i 120 artisti per la nuova edizione di 1MNEXT

Spettacolo

“Modernissimo – Conversazioni di Design”: il nuovo viaggio nel cuore della creatività italiana

Spettacolo

CA7RIEL e Paco Amoroso portano il “Free Spirits World Tour” a Milano per un’unica data

Motori

Mercedes-AMG svela la nuova GT3 e la Black Series: pura potenza su un’unica piattaforma

Moda

Skechers x The Rolling Stones: torna la collezione più rock tra stile urbano e comfort innovativo

Motori

The Distinguished Gentleman’s Ride 2026: iscrizioni aperte

Motori

Nuova Mercedes GLC elettrica: sostenibilità a 360° e emissioni ridotte di due terzi

Spettacolo

UMARELL: al “1000%” fuori ovunque venerdì 24 aprile

Spettacolo

SERENA BRANCALE: ci riporta tutti a casa con il nuovo singolo “AL MIO PAESE”

Motori

Alessio Cacciapuoti e Stefano Bonfiglio entrano nel team Genesis Italia

Spettacolo

Regular Show torna con “Le cassette perdute”: nuove avventure per Mordecai e Rigby

Società

“È sempre Cartabianca” dedica la puntata ai risultati del referendum sulla giustizia
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Jack Savoretti torna con “I Hear You Calling (Echi Di Sirene)” in collaborazione con MILLE

Il cantautore italo-inglese Jack Savoretti torna con una nuova e inedita collaborazione che segna il suo ritorno sulla scena musicale internazionale. Da giovedì 26...

15 ore ago

Spettacolo

Concerto del Primo Maggio 2026: selezionati i 120 artisti per la nuova edizione di 1MNEXT

Il cammino verso il Concerto del Primo Maggio di Roma 2026 entra nel vivo con la selezione dei 120 artisti che accedono alla nuova...

23 ore ago

Spettacolo

CA7RIEL e Paco Amoroso portano il “Free Spirits World Tour” a Milano per un’unica data

Il duo più innovativo della scena musicale argentina approda in Italia con una data esclusiva del “Free Spirits World Tour”, in programma lunedì 7...

23 ore ago

Spettacolo

UMARELL: al “1000%” fuori ovunque venerdì 24 aprile

Dopo i singoli “Carro Armato”, “Bouquet”, “Sassolini” e “Dissacrante”, Umarell annuncia il suo quarto e più ambizioso progetto discografico: “1000%”, in uscita venerdì 24...

1 giorno ago