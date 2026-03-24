WILLIE PEYOTE: disponibile da venerdì 27 marzo in radio e in digitale il nuovo singolo “BURRASCA”

Dopo un anno di silenzio discografico, Willie Peyote torna a farsi sentire con un nuovo brano che segna una svolta nel suo percorso artistico. “/BURRASCA/”, il suo nuovo singolo inedito, sarà disponibile da venerdì 27 marzo 2026 in radio e su tutte le piattaforme digitali per Emi Records Italy/Universal Music Italia.

Il rapper e cantautore torinese, che aveva partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con il brano *“Grazie ma no grazie”*, presenta ora un lavoro dal tono più intimo e riflessivo. “BURRASCA” si allontana dalla consueta cifra stilistica critica e ironica di Peyote per lasciare spazio a una dimensione più personale e malinconica. È una canzone che si fa leggera, voce e chitarra, una sorta di messaggio in bottiglia lanciato nel mare delle incertezze contemporanee.

A raccontarlo è lo stesso artista, che spiega: “In questi tempi così violenti in cui siamo tutti sulla stessa barca in balia delle onde, questa canzone ci ricorda l’importanza di avere qualcosa ma soprattutto qualcuno a cui poterci aggrappare per resistere alla tempesta.”

La canzone nasce dalla collaborazione con Fudasca, musicista e producer che negli ultimi anni si è imposto come una delle figure più originali del nuovo cantautorato urban italiano, distinguendosi per un suono avvolgente e riconoscibile, già protagonista nei dischi di artisti come Tredici Pietro e Mecna.

Con “BURRASCA”, Willie Peyote apre un nuovo capitolo del suo progetto discografico, rinnovando la sua scrittura e la sua capacità di guardare oltre gli schemi. Il brano testimonia una crescita artistica e personale e anticipa un percorso che promette nuove sfumature, più vulnerabili ma sempre coerenti con la sua identità musicale.

“BURRASCA” non è solo il ritorno di un autore raffinato e irriverente, ma anche la conferma di una voce capace di reinventarsi, mantenendo al centro la sincerità e l’urgenza di comunicare. In tempi incerti e convulsi, il mare agitato evocato da Peyote diventa metafora di un mondo in cerca di equilibrio, dove la musica può ancora essere un porto sicuro.