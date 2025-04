World Car Awards: la Volvo EX90 si aggiudica il titolo di World Luxury Car

La giuria di esperti del prestigioso World Car Awards ha incoronato la Volvo EX90 come la World Luxury Car 2025. Questo riconoscimento premia l’impatto significativo del SUV familiare a trazione completamente elettrica lanciato negli ultimi dodici mesi, celebrando i suoi interni raffinati e confortevoli, le sofisticate dotazioni di sicurezza e l’iconico design scandinavo.

L’annuncio del premio è avvenuto oggi, in anticipo sull’apertura del Salone Internazionale dell’Auto di New York a Manhattan. La giuria del World Car Awards, composta da ben 96 giornalisti specializzati provenienti da 30 paesi, ha sottoposto la Volvo EX90 a rigorosi test dinamici. Durante queste prove, i giurati hanno potuto apprezzare appieno la silenziosità e le prestazioni elevate del powertrain bimotore da 510 CV, così come gli interni lussuosi ed ergonomici, pensati per offrire un comfort superiore anche nei viaggi più lunghi.

Håkan Samuelsson, CEO di Volvo Cars, ha espresso la sua soddisfazione per il prestigioso riconoscimento: “Siamo contenti che l’EX90 abbia ottenuto un riconoscimento che merita davvero. Era in lizza contro concorrenti agguerrite, ma questo premio dimostra come l’EX90 sia in grado di fare breccia presso alcuni tra i clienti più esigenti al mondo”.

L’approccio stilistico della Volvo EX90 è improntato alla linearità e ai principi fondamentali del design scandinavo, dove la forma segue la funzione. Il frontale presenta linee decise ma al contempo morbide, ottimizzando il flusso d’aria intorno alla vettura. Questa soluzione, unita a elementi a filo come i cristalli laterali, contribuisce a migliorare significativamente l’aerodinamica e l’efficienza complessiva del veicolo.

L’integrazione del sistema lidar sull’EX90 ha rappresentato una sfida aerodinamica, ma il beneficio in termini di sicurezza, grazie alla sua sinergia con telecamere, radar e sensori a ultrasuoni, ha ripagato gli sforzi. Questa suite di tecnologie offre una visione dettagliata dell’ambiente circostante. Per massimizzare l’efficacia e minimizzare la resistenza aerodinamica, il lidar è stato elegantemente integrato al centro della linea del tetto, sotto una copertura discreta che lo rende quasi invisibile.

L’abitacolo della Volvo EX90 si distingue per la sua eccezionale silenziosità e per l’introduzione di materiali innovativi che riflettono la visione unica del lusso moderno di Volvo Cars. Un esempio è Nordico, un rivestimento privo di pelle, realizzato con materiali riciclati e bio-attributi provenienti dalle foreste svedesi e finlandesi, che offre un’alternativa elegante e sostenibile. L’avanzata tecnologia LED degli interni, capace di emulare lo spettro luminoso della luce solare naturale, e le finiture in legno retroilluminate contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente e rilassante a bordo.

Un ulteriore punto di forza della Volvo EX90 è la sua configurazione a sette posti, un vantaggio non comune nel suo segmento, che si traduce in un ampio bagagliaio. Con tutti i sette sedili in posizione, la capacità di carico raggiunge i 324 litri dietro la terza fila. Abbattendo i sedili posteriori, lo spazio disponibile aumenta a ben 697 litri, rendendo l’EX90 un’auto estremamente versatile e pratica.

Con questo nuovo riconoscimento, Volvo Cars porta a tre il numero di World Car Awards conquistati, aggiungendosi al titolo di World Car of the Year 2018 per la Volvo XC60 e al titolo di World Urban Car 2024 per la Volvo EX30. Nel 2018, l’attuale CEO di Volvo Cars, Håkan Samuelsson, è stato anche insignito del titolo di World Car Person of the Year, sottolineando ulteriormente l’impegno e l’innovazione che contraddistinguono la casa automobilistica svedese.