X-Style accende Torino: tra hôtellerie, fantastico e soft clubbing

X-Style esplora Torino tra hotel iconici, il Mufant Museo del Fantastico e la nuova tendenza del soft clubbing con balli mattutini e socialità alternativa.

Nella prossima puntata del magazine di Canale 5, X-Style, saranno protagonisti i nuovi trend che stanno ridefinendo Torino e la sua movida. Condotto da Giorgia Venturini, il programma porta i telespettatori tra atmosfere raffinate e proposte che spaziano dall'hôtellerie più glamour fino alle nuove forme di incontro e socialità.

Il cuore della puntata sarà dedicato all'esperienza unica dell'hotellerie moderna, dove suite, corridoi e ambienti esclusivi non sono solo luoghi di soggiorno ma veri e propri set da vivere e raccontare. Il fascino di questi spazi, che custodiscono storie e incontri, trasforma ogni dettaglio in palcoscenico e offre ai visitatori un'esperienza immersiva tra lusso e accoglienza sofisticata.

Parallelamente, Torino si svela anche come città all'avanguardia nel mondo del fantastico. La fantascienza torna protagonista grazie al Mufant - Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino, polo di riferimento e universo ricco di curiosità, storie e suggestioni. Tra le sale del museo, spazio alla creatività, alle opere e agli eventi dedicati a un pubblico di appassionati di ogni età, offrendo un viaggio visionario oltre il reale.

Non mancherà uno sguardo sulle nuove tendenze della nightlife: la frontiera del soft clubbing conquista i giovani e non solo con un format alternativo. Si balla al mattino, tra caffè e rituali innovativi, per riscoprire il piacere dello stare insieme in un clima rilassato e dinamico.

Il glamour incontra il futuro e la socialità si reinventa: Torino diventa così il palcoscenico delle mode più sorprendenti della stagione.