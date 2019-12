Xbox, i giochi più attesi del 2020

Il 2020 si prospetta un grande anno per i fan di Xbox. La prima metà dell’anno vedrà l’arrivo di molti titoli di Xbox Game Studios e alcuni partner, l’estensione della preview di Project xCloud in nuovi mercati e su nuovi dispositivi e un catalogo Xbox Game Pass ancora più ricco sia per console sia per PC.

In caso stessi preparando un pezzo sui giochi più attesi per il 2020, di seguito potrai trovare un rapido recap di alcune delle novità più interessanti di Xbox Game Studios e dei partner Microsoft, come Bleeding Edge, Minecraft Dungeons, Microsoft Flight Simulator, Ori and the Will of the Wisps, Gears Tactics e Tell Me Why, che saranno disponibili via Xbox Game Pass al loro day one.

E con l’arrivo delle vacanze natalizie del 2020, insieme a Halo Infinite, i fan di Xbox potranno finalmente mettere alla prova Xbox Series X, la nuova console di Microsoft più veloce e potente di sempre, che definirà un nuovo standard di performance, velocità e compatibilità, consentendo ai giocatori di conservare i risultati ottenuti in migliaia di giochi da tre generazioni e oltre. Xbox Series X promette un livello di fedeltà e immersività mai visto prima.

12 MINUTES (ANNAPURNA INTERACTIVE)

Disponibilità: Xbox One, Windows 10 PC

Age of Empires III: Definitive Edition (TANTALUS MEDIA, WORLD’S EDGE)

Disponibilità: Windows 10 PC, Steam, Xbox Game Pass

BATTLETOADS (RARE, DLALA STUDIOS)

Disponibilità: Xbox One, Xbox Game Pass

BLEEDING EDGE (NINJA THEORY)

Disponibilità: Xbox One, Windows 10 PC, Steam, Xbox Game Pass

Data: 24 marzo 2020

CROSSFIREX (SMILEGATE ENTERTAINMENT)

Disponibilità: Xbox One; Xbox Game Pass

CUPHEAD: THE DELICIOUS LAST COURSE (STUDIO MDHR)

Disponibilità: Xbox One, Windows 10 PC, Nintendo Switch

CYBERPUNK 2077 (CD PROJEKT RED)

Disponibilità: Xbox One, Windows 10 PC, PlayStation 4, Google Stadia, Steam

DOOM ETERNAL (ID SOFTWARE)

Disponibilità: Xbox One, Windows 10 PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam

DRAKE HOLLOW (THE MOLASSES FLOOD)

Disponibilità: Xbox Game Pass, Xbox One, Windows 10 PC

GEARS TACTICS (THE COALITION, SPLASH DAMAGE)

Disponibilità: Windows 10 PC, Steam, Xbox Game Pass

GROUNDED (OBSIDIAN ENTERTAINMENT)

Disponibilità: Xbox Game Preview, Xbox Game Pass, Xbox One, Windows 10 PC, Steam Early Access

HALO INFINITE (343 INDUSTRIES)

Disponibilità: Xbox Series X, Xbox Game Pass, Xbox One, Windows 10 PC

KINGDOM HEARTS III REMIND (SQUARE ENIX)

Disponibilità: Xbox One, PlayStation 4

LAST STOP (VARIABLE STATE)

Disponibilità: Xbox One

MARVELS AVENGERS (SQUARE ENIX)

Disponibilità: Xbox One, Windows 10 PC, PlayStation 4, Google Stadia

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR (ASOBO STUDIO)

Disponibilità: Windows 10 PC, Xbox Game Pass for PC

MINECRAFT DUNGEONS (MOJANG)

Disponibilità: Xbox One, Windows 10 PC, Xbox Game Pass, PlayStation 4, Nintendo Switch

Data: Aprile 2020

MINECRAFT EARTH (MOJANG)

Disponibilità: iOS, Android

Data: L’Early Access proseguirà nel 2020 e nuove feature ed esperienze arriveranno in primavera.

ORI AND THE WILL OF THE WISPS (MOON STUDIOS)

Disponibilità: Xbox One, Windows 10 PC, Steam, Xbox Game Pass

Data: 11 marzo 2020

PSYCHONAUTS 2 (DOUBLE FINE PRODUCTIONS)

Disponibilità: Xbox One, Windows 10 PC, Xbox Game Pass

RUST (FACEPUNCH STUDIOS)

Disponibilità: Xbox One, Windows 10 PC, PlayStation 4, Steam

TELL ME WHY (DONTNOD ENTERTAINMENT)

Disponibilità: Xbox One, Windows 10 PC, Steam, Xbox Game Pass

THE ARTFUL ESCAPE (BEETHOVEN AND DINOSAUR)

Disponibilità: Xbox One, Windows 10 PC, Apple Arcade

VAMPIRE: THE MASQUERADE – BLOODLINES 2 (HARDSUIT LABS)

Disponibilità: Xbox One, Windows 10 PC, PlayStation 4, Steam

WASTELAND 3 (DEEP SILVER)

Disponibilità: Xbox One, Windows 10 PC, PlayStation 4, Steam

WEST OF DEAD (RAW FURY)

Disponibilità: Xbox Game Pass, Xbox One, Windows 10 PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam

