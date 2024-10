XPENG al Salone di Parigi con la berlina fastback AI-based P7+

XPENG, azienda cinese leader nel settore delle automobili hi-tech, ha fatto parlare di sé al Mondial de l’Auto di Parigi con la presentazione della XPENG P7+, il primo veicolo al mondo definito dall’Intelligenza Artificiale (IA). Con questo modello innovativo, l’azienda ribadisce la sua posizione di leadership nel plasmare il futuro della mobilità, combinando tecnologie avanzate di guida autonoma e IA in un veicolo che promette di ridefinire l’esperienza di guida.

XPENG e la Visione del Futuro della Mobilità

XPENG ha un chiaro obiettivo: utilizzare l’Intelligenza Artificiale e soluzioni di mobilità avanzate per migliorare la sicurezza, l’intelligenza, la sostenibilità e il piacere di guida. L’azienda sta integrando l’IA in tutti i suoi processi, dalla ricerca e sviluppo fino alle funzioni aziendali, con l’intento di creare veicoli sempre più intelligenti e centrati sulle esigenze dei clienti.

“Nella visione di XPENG, il futuro dell’industria automobilistica è radicato nella tecnologia,” ha affermato Xiaopeng He, Presidente e CEO di XPENG. “Con l’IA e la guida autonoma come prossima rivoluzione, la tecnologia deve essere al servizio dell’utente. Le nostre auto, oggi dotate di Sistemi di Assistenza alla Guida Avanzata (ADAS), nel futuro prenderanno decisioni autonome, trasformandosi in compagne di viaggio intelligenti che rivoluzioneranno la mobilità globale.”

XPENG continua a investire in ricerca e sviluppo per ampliare il proprio portafoglio di veicoli, mirando a un mondo con zero incidenti, zero congestione del traffico e zero emissioni.

XPENG P7+: Un’Innovazione Basata sull’Intelligenza Artificiale

La XPENG P7+ è il primo veicolo al mondo definito interamente dall’Intelligenza Artificiale. Le funzionalità avanzate integrate nel veicolo permettono all’auto di apprendere dai comportamenti e dalle preferenze degli utenti, migliorando e personalizzando costantemente l’esperienza di guida. L’obiettivo è chiaro: rendere la guida non solo più sicura, ma anche personalizzata e piacevole.

Tecnologie e Caratteristiche Principali di XPENG P7+

Il cuore della P7+ è rappresentato da una serie di tecnologie avanzate, tra cui:

Sistemi di Assistenza alla Guida Avanzata (ADAS) di serie su tutte le versioni, senza costi aggiuntivi o abbonamenti, aggiornati costantemente via OTA.

di serie su tutte le versioni, senza costi aggiuntivi o abbonamenti, aggiornati costantemente via OTA. La XPENG AI Hawkeye Visual Solution , alimentata da grandi modelli di IA, che migliora la comprensione degli ambienti circostanti, ottimizzando la precisione, la portata e la risoluzione del colore.

, alimentata da grandi modelli di IA, che migliora la comprensione degli ambienti circostanti, ottimizzando la precisione, la portata e la risoluzione del colore. Un interno spazioso che, con i sedili posteriori abbassati, può ospitare fino a 33 trolley , superando in termini di capienza quella di molti SUV.

, superando in termini di capienza quella di molti SUV. Una piattaforma SiC ad alta tensione da 800 V, che garantisce ricariche ultraveloce e un’efficienza energetica di 11,6 kWh/100 km, un primato nel segmento.

XPENG AI Hawkeye Visual Solution: Un Salto Tecnologico

La tecnologia XPENG AI Hawkeye Visual Solution rappresenta uno degli aspetti più all’avanguardia della P7+, grazie a:

Due telecamere da 8M, radar a onde millimetriche e radar a ultrasuoni, che forniscono prestazioni paragonabili a quelle dei sistemi LiDAR, ma con una precisione ancora maggiore.

Una visione nitida e a lungo raggio che permette al veicolo di funzionare anche in condizioni di scarsa illuminazione , retroilluminazione o contrasto elevato .

, o . Una capacità avanzata di riconoscere segnali stradali e semafori in vari contesti urbani, garantendo un’elevata funzionalità in diversi ambienti.

XPENG P7+: Un Nuovo Standard per la Guida Intelligente

Con la XPENG P7+, XPENG non si limita a offrire un’auto elettrica, ma propone una nuova concezione di mobilità, in cui l’auto diventa un assistente intelligente al servizio del guidatore. La combinazione di IA avanzata, guida autonoma e tecnologie innovative fa della P7+ un veicolo destinato a segnare una nuova era nella mobilità sostenibile e intelligente.

In definitiva, XPENG dimostra ancora una volta il proprio impegno nell’innovazione e nella leadership tecnologica, puntando a un futuro in cui le auto non saranno solo mezzi di trasporto, ma veri e propri partner di viaggio intelligenti.