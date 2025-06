XPENG G6 e G9 debuttano in Italia: i SUV elettrici intelligenti che puntano a rivoluzionare il mercato

Il nome è XPENG, l’ambizione è chiara: cambiare le regole del gioco nel mondo dell’auto elettrica intelligente. Il marchio cinese, fondato nel 2014 a Guangzhou e già affermato a livello globale, entra ufficialmente nel mercato italiano con due modelli strategici, pensati per soddisfare tanto gli appassionati di tecnologia quanto gli automobilisti più esigenti: XPENG G6 e XPENG G9.

Entrambi i SUV sono costruiti su una base tecnologica proprietaria e condividono la missione di rendere l’e-mobility più accessibile, efficiente e connessa. Ma si rivolgono a target differenti: il G6 è pensato per chi cerca uno Sport Utility dinamico e dal design distintivo, mentre il G9 punta al segmento premium con caratteristiche da ammiraglia elettrica di lusso.

XPENG G6: tecnologia, prestazioni e valore nel segmento D-SUV

XPENG G6 è il SUV coupé medio pensato per l’Europa, costruito sulla piattaforma SEPA 2.0 FUYAO e dotato di architettura a 800V. Offre autonomia fino a 570 km WLTP, con una ricarica dal 10 all’80% in circa 20 minuti e la possibilità di recuperare 230 km in appena 10 minuti.

Il design aerodinamico, con un coefficiente Cx di soli 0,248, si sposa con una carrozzeria filante (4.753 mm di lunghezza) e dettagli moderni come i fari full LED, le maniglie a scomparsa e il tetto panoramico oscurato. All’interno, domina un ecosistema digitale gestito dal sistema Xmart OS, con display touch HD da 14,96”, quadro strumenti da 10,2”, comandi vocali con intelligenza artificiale e sistema audio XPENG XOPERA da 960W e 18 speaker.

Il G6 viene proposto in tre versioni: Standard Range (435 km), Long Range (570 km) e AWD Performance, che accelera da 0 a 100 km/h in 4 secondi netti. Quest’ultima dispone di 350 kW di potenza complessiva, 660 Nm di coppia e una configurazione a doppio motore con trazione integrale.

Il prezzo di lancio in promozione parte da 39.700 euro, messa su strada e IPT escluse. A promo terminata, il listino di G6 attacca a 43.700 chiavi in mano. Ogni versione beneficia di una dotazione ADAS avanzata (XPILOT 2.5), compatibile con aggiornamenti OTA e composta da 12 telecamere, 5 radar e un processore NVIDIA Orin-X.

Anche l’esperienza di bordo è pensata nei minimi dettagli: climatizzazione Xfree Breath con purificatore aria, sedili riscaldabili, ventilati e regolabili elettricamente, navigazione con realtà aumentata, ricarica wireless da 50W, e una connettività totale che include Apple CarPlay, Android Auto, 4G, Wi-Fi e Bluetooth.

XPENG G9: il SUV premium che ridefinisce l’eccellenza elettrica

Se il G6 è la proposta razionale e sportiva, XPENG G9 è la punta di diamante della gamma, un SUV premium che unisce lusso, spazio e una raffinatezza tecnica difficile da eguagliare.

Con dimensioni più generose (4.891 mm di lunghezza), G9 è dotato di un telaio ibrido alluminio-acciaio ad alta resistenza, sospensioni pneumatiche autolivellanti (nella versione AWD) e 22 altoparlanti DYNAUDIO per un sistema audio da 2.150W, degno di una sala da concerto. La versione AWD Performance accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, offrendo 717 Nm di coppia e trazione integrale per il massimo della stabilità.

Anche in questo caso, la ricarica ultraveloce è garantita dalla piattaforma a 800V: 300 kW di picco, 100 km in 5 minuti e ricarica 10-80% in 20 minuti. Le batterie disponibili sono da 78,2 kWh o 98 kWh, per autonomie rispettivamente di 460, 570 e 520 km WLTP.

All’interno, G9 eleva l’esperienza utente con una plancia composta da due schermi 2K da 14,96”, una console con comandi haptic touch, sedili massaggianti con supporti regolabili, illuminazione ambiente multizona e gestione intelligente delle funzioni tramite assistente vocale “Hey XPENG” con riconoscimento delle zone dell’abitacolo.

Il prezzo di listino parte da 61.170 euro, ma al lancio il SUV sarà disponibile in promozione da 55.790 euro (IPT e messa su strada escluse).

Il debutto italiano di XPENG è reso possibile grazie alla collaborazione con ATFLOW, società del gruppo Autotorino, che gestisce l’importazione e la rete di distribuzione. Entro fine anno saranno operativi 40 punti vendita e assistenza, con un servizio pensato per valorizzare l’esperienza del cliente tanto nel pre-quanto nel post-vendita.

Secondo Gian Leonardo Fea, Direttore Generale di ATFLOW: “XPENG porta in Italia due modelli che non lasciano spazio a compromessi: il G6, con il miglior rapporto qualità-prezzo tra i D-SUV elettrici, e il G9, pensato per chi cerca eccellenza e tecnologia in un SUV premium”.

XPENG offre una garanzia di 5 anni o 120.000 km per entrambi i modelli, 5 anni di assistenza stradale e 8 anni o 160.000 km sulla batteria.

Il mercato italiano dei veicoli elettrici trova in XPENG un nuovo, potente protagonista. Grazie a una visione integrata tra hardware e software, a tecnologie proprietarie e a una rete di distribuzione qualificata, XPENG G6 e G9 rappresentano due alternative credibili e all’avanguardia, capaci di attrarre sia early adopter sia famiglie e professionisti alla ricerca di una mobilità sostenibile, intelligente e sicura.

Con prezzi competitivi, dotazioni di serie ricchissime e prestazioni di livello superiore, XPENG entra dalla porta principale nel panorama automobilistico europeo.