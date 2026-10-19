XPENG integra Google Play a bordo delle sue auto elettriche dal 2027

XPENG annuncia un importante passo avanti verso la digitalizzazione dei veicoli, grazie all'integrazione nativa di Google Play nei display smart delle proprie auto a partire dall'inizio del 2027. Con questa mossa, la casa automobilistica cinese punta a rendere ancora più ricca e localizzata l'esperienza a bordo dei suoi modelli per i clienti di oltre 100 Paesi.

Google Play sarà accessibile direttamente dall'abitacolo, senza bisogno di collegare lo smartphone, permettendo l'utilizzo di un vasto catalogo di applicazioni ottimizzate per l'automotive. Dalla musica ai podcast, dallo streaming video alla navigazione, passando per servizi di ricarica, parcheggio, giochi e app per la vita quotidiana, l'ecosistema digitale di XPENG offrirà soluzioni pensate sia per soste sia durante la guida. L'aggiornamento continuo tramite Google Play garantirà un flusso costante di nuove funzionalità e applicazioni, senza la necessità di massicci aggiornamenti software OTA per tutto il veicolo.

L'integrazione si basa su Android Automotive OS e sarà perfettamente allineata alle funzioni avanzate dell'abitacolo intelligente di XPENG. Gli utenti potranno interagire con le applicazioni attraverso l'assistente vocale multilingue guidato dall'intelligenza artificiale, garantendo così una fruizione ancora più intuitiva e sicura sia per il conducente che per i passeggeri.

Xianming Liu, Vice President di XPENG e Head of General Intelligence Center, sottolinea: Le migliori partnership tecnologiche creano slancio. Il nostro lavoro con Google Maps ha dimostrato ciò che le nostre due aziende possono realizzare insieme per integrare tecnologie globali all'interno di un'esperienza automobilistica intelligente e distintiva. Quel successo ha gettato le basi per una collaborazione più profonda. Con Google Play, stiamo estendendo questo approccio dalla navigazione all'intero ecosistema digitale, offrendo ai nostri clienti un'esperienza capace di crescere ovunque XPENG sia presente.

Sulla stessa linea anche Haris Ramic, Android for Cars Product Director di Google: Grazie a una fiorente comunità di sviluppatori, il nostro store di applicazioni per auto continua a crescere rapidamente. Portare Google Play sui veicoli XPENG offre ai conducenti ancora più scelta per godersi l'intrattenimento e le app che sono abituati a usare quotidianamente direttamente dal proprio schermo, senza la necessità di utilizzare uno smartphone.

L'annuncio segue l'introduzione di Google Maps Auto SDK sulle vetture XPENG avvenuta a luglio 2026; una soluzione che ha già migliorato la navigazione e fornito cartografia avanzata per i sistemi di assistenza alla guida nei mercati internazionali. Nel prossimo futuro, ulteriori dettagli sui modelli interessati, sui mercati di riferimento e sulla disponibilità delle singole applicazioni saranno comunicati.



