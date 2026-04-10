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YAEGER: è uscito oggi “PIRATEBAE”, il suo album di debutto.

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È uscito oggi, venerdì 10 aprile, “Piratebae”, l’atteso album di debutto della cantautrice svedese Yaeger, pubblicato da Sony Music. Il disco segna un passo fondamentale nella carriera dell’artista, che fonde sonorità pop, suggestioni anni Duemila e un immaginario ispirato al primo web, dando vita a un universo musicale autentico e personale.

“Piratebae” nasce dal desiderio di raccontare il viaggio interiore e artistico di Yaeger, un percorso fatto di scoperta, libertà e nostalgia. Il progetto fonde generi diversi e si nutre di riferimenti estetici che spaziano dalla cultura digitale dei primi anni 2000 alle atmosfere fiabesche di Astrid Lindgren e Tim Burton. L’album si presenta come un mosaico sonoro in cui l’isola natale dell’artista e il mare diventano metafore di crescita e indipendenza.

Yaeger racconta così la genesi del disco: “Scrivendo questo album mi sono sentita un po’ come Pippi Calzelunghe in viaggio sui sette mari. È stato un percorso turbolento: a volte spinto da venti favorevoli e giornate luminose, altre così lontano dalla riva da perderla di vista. Eppure mi sento viva, profondamente viva. Questo album è cresciuto dentro di me, fino a diventare parte di ciò che sono. Piratebae sarà per sempre una parte della mia bussola interiore.”

Il disco raccoglie alcuni dei brani più rappresentativi della carriera della giovane artista nordica, tra cui “Take It! Take It!”, “Cast Away”, il doppio singolo “Luminous” e “Trapped”. A questi si aggiungono inediti come “Hazy Eyes”, “Poseidon” e la collaborazione “12th Floor” feat. Waterbaby. Ogni traccia rappresenta una tappa di un percorso musicale coerente, in bilico tra fantasia, ribellione e introspezione.

La tracklist di “Piratebae” comprende:
1. Baewatch
2. Pool House
3. Hazy Eyes
4. Poseidon
5. We’re The Meds
6. Luminous
7. Trapped
8. Take It! Take It!
9. Cast Away
10. 12th Floor feat. Waterbaby

Con il suo stile definito “emotional rave pop”, Yaeger consolida una posizione unica nell’attuale panorama musicale, capace di unire sperimentazione elettronica e immediatezza melodica. L’immaginario che accompagna il progetto mescola l’irriverenza di Pippi Calzelunghe, il fascino degli anni 2000 e l’estetica del primo internet: un atto di libertà creativa che riflette la personalità di un’artista fuori dagli schemi.

A partire dal 23 aprile, Yaeger porterà per la prima volta dal vivo il mondo di “Piratebae” con un concerto da headliner allo Slaktkyrkan di Stoccolma, tappa inaugurale di un tour primaverile ed estivo che la vedrà esibirsi in diversi paesi europei.

Nata e cresciuta su una piccola isola in Svezia, Hanna Jäger – questo il suo vero nome – ha debutato nel 2017 con il singolo “ocean” e da allora ha costruito un percorso in continua evoluzione. Dopo gli studi alla Rytmus Music School, la stessa frequentata da Robyn e Tove Lo, ha collaborato con le Icona Pop e nel 2024 ha accompagnato Zara Larsson nel suo tour europeo. La sua carriera è stata già riconosciuta con due nomination ai Grammis svedesi.

Nel 2023 ha pubblicato l’EP “Jaguar”, il cui brano principale campiona i Boards of Canada, aprendo la strada a una nuova fase creativa culminata con “Piratebae”. Con questo album, Yaeger si conferma un talento visionario del pop contemporaneo, capace di tradurre le contraddizioni del presente in musica vibrante e onesta, destinata a lasciare un segno nel panorama internazionale.

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