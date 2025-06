Yamaha a Varano de’ Melegari: in 5.000 per celebrare 70 anni di avventure e innovazione

Oltre 5.000 persone hanno preso parte a “Spirit of Challenge”, l’evento celebrativo organizzato da Yamaha lo scorso sabato 21 giugno presso il circuito di Varano de’ Melegari, per festeggiare i 70 anni dalla fondazione dell’azienda. Una giornata indimenticabile, vissuta all’insegna del Kando, la filosofia giapponese che rappresenta la profonda soddisfazione mista a entusiasmo, da sempre motore dell’identità Yamaha.

Clienti, partner, famiglie e appassionati si sono ritrovati per condividere un’esperienza immersiva nei valori del brand, suddivisa in cinque aree tematiche dedicate a innovazione, fiducia, emozioni, entusiasmo e legami. L’intero universo Yamaha è stato protagonista: dalle leggendarie moto stradali e sportive della serie R, passando per l’off-road, gli ATV e le eBike, fino ai Side by Side. I partecipanti hanno avuto la possibilità di provare su strada e su pista tutta la gamma, con oltre 1.000 test ride effettuati durante la giornata.

Uno dei momenti più emozionanti dell’evento è stata la grande parata in pista, che ha coinvolto oltre 500 motociclisti con i propri mezzi Yamaha, dai mitici TMAX e XMAX ai modelli TRACER, MT, Heritage e TÉNÉRÉ. Un’esplosione di passione condivisa, a testimonianza dello spirito di appartenenza che unisce la vasta community Yamaha.

Grande affluenza anche al museo temporaneo “Spirit of Innovation & Legend”, un viaggio nella storia del marchio che ha permesso di ammirare da vicino modelli iconici come la YA-1 del 1955, soprannominata “libellula rossa”, e innovazioni epocali come il motore marino P7 degli anni ’60 e il BOOSTER, pioniere della mobilità urbana. L’esposizione ha raccontato anche l’evoluzione tecnologica di Yamaha, culminata nell’ultima generazione della MT-09 con tecnologia Y-AMT, emblema della continua spinta verso il futuro.

L’intrattenimento è stato protagonista per tutto l’arco della giornata, con show in pista, attività per famiglie, incontri esclusivi con leggende del motociclismo come Giacomo Agostini, Franco Picco e Stefan Everts, oltre a esposizioni di modelli storici e tecnologie che hanno segnato il settore della mobilità.

Un ruolo fondamentale è stato giocato dai Club Ufficiali Yamaha, presenti con un’area dedicata che ha reso l’esperienza ancora più coinvolgente e autentica. A sottolineare il valore storico dell’evento, ogni partecipante ha ricevuto un esclusivo album di figurine Panini dedicato ai 70 anni di Yamaha, una vera chicca da collezione che ripercorre la storia dell’azienda, i suoi modelli iconici e le persone che ne fanno parte.

Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe N.V., Filiale Italia, ha commentato: “Spirit of Challenge è stato un successo, il culmine delle celebrazioni per i nostri 70 anni. Abbiamo voluto regalare a clienti, partner e appassionati una giornata che racchiudesse tutto ciò che Yamaha rappresenta: esperienze, emozioni e legami autentici. Vedere migliaia di persone, famiglie e generazioni diverse unite dalla stessa passione dimostra che il nostro brand abbraccia valori e storie uniche”.