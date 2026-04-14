Yamaha conferma la partnership al Deus Swank Rally 2026 al 04 Park di Faenza

Yamaha Motor Italia sarà sponsor del Deus Swank Rally 2026, evento off-road vintage al 04 Park di Faenza, promuovendo giovani talenti e la community.

Polvere, motori a due tempi e il sapore inconfondibile di un off-road che non ha bisogno di elettronica per emozionare. Il Deus Swank Rally torna sabato 9 maggio e lo fa in una cornice nuova e significativa: lo 04 Park Monte Coralli di Faenza, il crossodromo fondato da Andrea Dovizioso, ex pilota MotoGP e oggi Ambassador del programma BLU CRU di Yamaha Motor, il progetto dedicato alla crescita dei giovani talenti del fuoristrada.

Yamaha conferma la propria presenza al fianco dell'evento, un sodalizio che dura ormai da diverse edizioni. "Siamo da sempre al fianco di Deus in tutti gli Swank Rally: uno stile che si unisce all'avventura e che coinvolge generazioni diverse di moto e motociclisti", spiega Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe per l'Italia, sottolineando come la scelta della location non sia casuale ma rispecchi l'impegno del marchio giapponese nella formazione delle nuove leve.

Il format è quello collaudato e amato dalla community: un tracciato interamente sterrato, aperto alle moto da fuoristrada immatricolate fino al 1999, incluse le special e le preparazioni artigianali che rappresentano da sempre l'anima più creativa del raduno. Niente griglia di partenza, niente competizione diretta: ciascun partecipante gestisce i propri giri in autonomia, con cronometraggio individuale. Una formula che privilegia il piacere di guida sulla classifica, in perfetto spirito da gentleman rider.

C'è poi un aspetto che distingue lo Swank Rally da qualsiasi altro evento su sterrato: il dress code. Ai piloti è richiesto di presentarsi con un abbigliamento coordinato alla propria moto, un dettaglio che trasforma la giornata in una sorta di concorso d'eleganza off-road dove l'estetica conta quanto la meccanica. Il tutto, naturalmente, nel rispetto degli standard di sicurezza.

La scelta dello 04 Park aggiunge un ulteriore livello di interesse. Il circuito voluto da Dovizioso alle porte di Faenza è nato come centro di riferimento per il motocross e l'enduro, con un'attenzione particolare alla didattica e alla crescita tecnica dei giovani piloti. Un luogo che incarna la stessa filosofia del programma BLU CRU e che, per un giorno, ospiterà un pubblico diverso dal solito: meno tute da gara, più giubbotti in pelle consumati dal tempo.

Al termine delle sessioni in pista, come da tradizione, la giornata si chiuderà con musica, cibo e quella convivialità che chi frequenta il mondo Deus conosce bene. Perché lo Swank Rally, in fondo, è sempre stato questo: un pretesto per ritrovarsi attorno a una passione comune, con la polvere ancora addosso e il sorriso di chi ha guidato senza pensare a nient'altro.