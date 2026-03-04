Yamaha presenta la “You Selected Occasion Week”: usato certificato e finanziamenti dedicati

Dal 9 al 15 marzo Yamaha dedica un’intera settimana al mondo dell’usato garantito con la nuova iniziativa “You Selected Occasion Week”. L’obiettivo è valorizzare la gamma di moto e scooter certificati disponibili presso la rete delle Concessionarie Ufficiali Yamaha, offrendo ai clienti la possibilità di acquistare un mezzo affidabile con condizioni di finanziamento personalizzate.
Durante questo periodo, chi sceglierà un veicolo appartenente al programma di usato certificato Yamaha potrà usufruire di un finanziamento dedicato in collaborazione con Santander Consumer Bank. Si tratta di un’opportunità che punta a rendere più accessibile l’acquisto di una moto o di uno scooter garantito, mantenendo allo stesso tempo alti standard di qualità e sicurezza.
Il marchio giapponese rafforza così la propria attenzione al valore dell’usato e alla trasparenza del processo di acquisto. La “You Selected Occasion Week” nasce infatti con l’intento di promuovere un acquisto consapevole, nel quale il cliente può contare sulla certezza della provenienza del veicolo, sul controllo tecnico effettuato dai professionisti Yamaha e su una garanzia che offre maggiore serenità rispetto al mercato tradizionale dell’usato.
L’iniziativa rappresenta non solo un vantaggio economico, ma anche un passo avanti nella costruzione di un rapporto di fiducia tra il cliente e la rete Yamaha, sempre più orientata a offrire soluzioni flessibili e trasparenti.
Per i motociclisti interessati, la settimana dedicata all’usato certificato sarà l’occasione ideale per trovare il modello desiderato tra un’ampia selezione di veicoli controllati e garantiti, accompagnati da condizioni di acquisto pensate per ogni esigenza.
Con la “You Selected Occasion Week”, Yamaha conferma il proprio impegno verso la qualità, la sicurezza e la soddisfazione del cliente, riaffermando l’importanza di un mercato dell’usato strutturato e professionale.