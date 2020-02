Yamaha presente al Pescare Show 2020

Il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto si prepara anche quest’anno ad andare in scena dal 21 al 23 febbraio a Vicenza. La casa dei tre diapason, rappresentata dal suo Concessionario ufficiale Maresport Team, porterà in fiera una première italiana tutta dedicata ai pescatori, i suoi fuoribordo e agevolazioni sull’acquisto.

Riparte il Pescare Show, annuale appuntamento per gli sportivi e gli operatori professionali del mondo fishing. Manifestazione di respiro internazionale, la fiera di Vicenza sarà anche quest’anno per Yamaha un importante momento per incontrare gli appassionati del settore.

Per questa edizione, Yamaha sarà rappresentata in fiera dal suo Concessionario ufficiale Maresport Team, con cui da anni lavora per soddisfare le esigenze del popolo dei pescatori.

Maresport Team porterà a Vicenza la flotta dei battelli Cantieri Capelli empowered by Yamaha specificamente pensati per la pesca: il Tempest 750 Fishing, il Tempest 700 Fishing e il nuovo Tempest 625 Fishing, alla sua première italiana. Presentato ufficialmente al Salone di Parigi a dicembre, l’ultimo nato della gamma fishing di Capelli deriva dalla sua versione Work ed è completamente customizzabile per rispondere alle aspettative e alle esigenze dei pescatori e delle tecniche di pesca praticate.

Tra i motori esposti al Pescare Show, la gamma large con l’F150, i V6 e l’ormai leggendario XTO da 425 hp, ambito e scelto dai pescatori off-shore.

Yamaha proporrà poi a clienti e appassionati la campagna Incentivi Satisfaction Sea, che prevede agevolazioni sul prezzo di listino e sulle formule di finanziamento. Anche quest’anno, gli Incentivi saranno validi su tutta la gamma Yamaha già a partire dai fuoribordo da 8cv di potenza, fino ad arrivare ai più potenti bolidi della line up, con fino a €2.500 di risparmio sul prezzo di listino.

La casa dei tre diapason e Maresport Team, in qualità di main sponsor della 5° edizione del Campionato Italiano di Spinning d’Altura, ospiteranno poi allo stand un desk dedicato alle iscrizioni alla competizione.

Anche l’edizione 2020 di questo importantissimo evento del calendario fishing italiano, in programma dal 27 al 29 marzo, si terrà, come lo scorso anno, a Porto San Giorgio (FM). Il team del Maretta A.S.D., organizzatore della gara, sarà presente per tutta la durata della fiera presso lo stand Maresport Team, per raccogliere adesioni e dare tutte le informazioni necessarie agli equipaggi che desiderano partecipare.

In uno stand dedicato, sarà poi esposto il package Coaster 650 Barracuda di Joker Boat, motorizzato Yamaha e dotato di strumentazione Raymarine. Lo stand sarà presidiato dal Concessionario ufficiale Nautica Shark e, in occasione del Salone, il package con il propulsore F200G verrà proposto a un prezzo davvero vantaggioso rispetto al listino.

Il battello, che prende spunto dalla performante carena del Coaster 650, misura 6,70 metri di lunghezza fuoritutto, con una lunghezza interna di 5,45 metri, così da sfruttare al massimo lo spazio per rispondere appieno alle esigenze dei pescatori, senza dimenticare al contempo le eventuali escursioni con gli amici o in famiglia. Il Joker Boat Barracuda può essere motorizzato con tre differenti potenze Yamaha, pensate per tre diversi tipi di utenze: F225F, un V6 con 24 valvole, VCT e manette elettroniche Drive-by-Wire; l’F200G presente in fiera, un quadricilindrico da 2.8 litri dotato di VCT e anch’esso con acceleratore e cambio elettronici digitali oppure, come terza soluzione l’F175A.

Parlando di elettronica, il Barracuda monta un AXIOM di Raymarine da 12”, strumento dotato di funzioni RealVision 3D, ecoscandaglio CHIRP e di un velocissimo processore quad core, oltre a disporre di connessioni Wi-Fi, Bluetooth e possibilità d’integrazione con audio, termocamere FLIR e autopilota Evolution, il tutto rifinito da un elegante schermo in vetro touchscreen per il montaggio a vista e senza pulsanti, con comando swipe-to-power per accensione e spegnimento.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0