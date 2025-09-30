Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Published

Con il suo design moderno e funzionale, il nuovo Yamaha TRICITY 125 si propone non come un semplice scooter, ma come un vero e proprio alleato per chi affronta ogni giorno il traffico urbano. È uno scooter che unisce stile, tecnologia e sicurezza, pensato per pendolari, studenti e professionisti che vogliono muoversi in città senza compromessi.

Il frontale snello, l’illuminazione full LED e la carrozzeria compatta lo rendono immediatamente riconoscibile, mentre le nuove proporzioni assicurano un’agilità superiore negli spazi stretti. Ogni dettaglio estetico, dai fari sovrapposti al gruppo ottico posteriore, è stato studiato per creare armonia tra funzionalità e design contemporaneo.

Il cuore tecnologico del TRICITY 125 è il nuovo display TFT da 4,2 pollici, connesso tramite Bluetooth all’app MyRide. Questa integrazione trasforma lo scooter in un compagno digitale, capace di gestire la navigazione turn-by-turn, le chiamate, le notifiche di messaggi ed e-mail e persino le previsioni meteo. Una dotazione che offre più controllo, sicurezza e comfort durante ogni spostamento urbano.

Sul fronte della guida, il sistema Leaning Multi-Wheel (LMW) con doppia ruota anteriore garantisce stabilità e tenuta di strada anche su superfici irregolari. Il motore Blue Core da 125cc con tecnologia Start & Stop ottimizza consumi ed emissioni mantenendo prestazioni brillanti, rendendo questo scooter perfetto per la mobilità quotidiana. Inoltre, in molti Paesi è guidabile anche con patente B, una caratteristica che lo rende accessibile a chi arriva dal mondo auto.

Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Motor Europe N.V., Filiale Italia, ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un nuovo approccio alla mobilità: “Con TRICITY VS THE CITY Yamaha entra nel cuore della città, parlando direttamente alle persone nel loro quotidiano. Il nuovo TRICITY 125 rappresenta perfettamente la mobilità urbana: innovativo, connesso e agile, pensato per rendere gli spostamenti più semplici, sicuri e divertenti.”

Al fianco di Yamaha in questa attivazione anche AIROH, partner storico del brand, che ha fornito caschi modello Kombakt personalizzati. Antonio Locatelli, founder e CEO di AIROH, ha commentato: “Essere parte di un progetto così innovativo e di grande impatto urbano è stato per noi motivo di orgoglio: un modo divertente e coinvolgente di portare il binomio moto-casco fuori dai circuiti avvicinandolo a tutti, appassionati e non.”

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Società

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Motori

ARTEPARCO 2025: BMW Italia rinnova il sostegno all’arte contemporanea nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile
Football Manager 26 gioco

Giochi

Football Manager 26: la nuova era dei giochi manageriali di calcio è alle porte

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Motori

Armonia in movimento: l’arte della perfezione secondo Mazda

Moda

Halloween e Pandora: il fascino dei gioielli che raccontano storie

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Moda

Coccinelle sostiene la ricerca AIRC con la mini bag Beat Generation

Tecnologia

Toyota Woven City:  inaugurata la Città del Futuro della Mobilità

Motori

Arriva la Volvo EX30 Black Edition: eleganza e sostenibilità in total black
KFC Roma via del Tritone

Società

KFC conquista Roma e inaugura il primo flagship store europeo

Tecnologia

Suunto rivoluziona l’avventura outdoor con il nuovo “Vertical 2”

Motori

I “Borghi più belli d’Italia” diventano più sostenibili insieme a Fiat Topolino

Motori

Interni in Alcantara per Microlino ‘55 Edition

Tecnologia

Hankook presenta i nuovi concept al Design Innovation Day: sostenibilità e mobilità del futuro

Moda

DS Automobiles Stupisce la Paris Fashion Week con la Flotta Elettrica DS N°8

Sport

KGM Official Sponsor della Lega Pallavolo Serie A Femminile per la stagione 2025-2026

Motori

Hyundai IONIQ 9 ottiene cinque stelle Euro NCAP

Spettacolo

BRIGA torna sul palco con “SENTIMENTI CLUB TOUR”

Motori

BYD porta la mobilità elettrica a Ballando con le Stelle 2025

Motori

Xiaomi apre un centro europeo di R&D e Design per veicoli elettrici a Monaco di Baviera

Spettacolo

ALVARO SOLER: È disponibile il nuovo singolo APÁGAME che anticipa l’uscita dell’album “EL CAMINO”

Moda

MINI John Cooper Works e Deus Ex Machina: la nuova collaborazione che fonde racing e lifestyle

Motori

Microlino presenta in anteprima internazionale la ‘55 Edition al Concorso d’Eleganza Festival Car
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Armonia in movimento: l’arte della perfezione secondo Mazda

Spesso, la perfezione sembra nascere senza sforzo, frutto di anni di dedizione e disciplina. Questo concetto è splendidamente rappresentato dalla schermitrice Inés Escudero e...

3 ore ago

Motori

Arriva la Volvo EX30 Black Edition: eleganza e sostenibilità in total black

Volvo Cars amplia la gamma Black Edition con la nuova Volvo EX30 Black Edition, una versione esclusiva del piccolo SUV 100% elettrico che, con...

5 ore ago

Motori

I “Borghi più belli d’Italia” diventano più sostenibili insieme a Fiat Topolino

FIAT ha partecipato al XVII Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia, svoltosi a Bellano, sul suggestivo Lago di Como, dal 27 al 29...

6 ore ago

Motori

Interni in Alcantara per Microlino ‘55 Edition

Il Festival Car 2025 ha trasformato per un giorno il borgo collinare di Moncalieri in un vero e proprio salotto dell’automobile. L’evento, riconosciuto dalla...

6 ore ago