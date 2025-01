Yamaha XMAX 2025: la rivoluzione degli scooter sportivi continua

La gamma Yamaha MAX Sport Scooter si conferma tra le più amate nei mercati europeo e asiatico, grazie a un mix di design, prestazioni e versatilità. Nel 2025, Yamaha lancia a livello globale i nuovi modelli XMAX, offrendo ai clienti una scelta ancora più ampia, specifiche elevate ed emissioni ridotte.

Quasi un quarto di secolo dopo il debutto del rivoluzionario TMAX, che ha ridefinito la percezione degli scooter, la serie XMAX continua a evolversi. I nuovi modelli XMAX 125, XMAX 250 e XMAX 300 presentano aggiornamenti significativi, migliorando ulteriormente la loro posizione di leader di categoria.

Dal loro lancio in Europa nel 2004 e successivamente nei mercati asiatici dal 2017, gli XMAX si sono affermati come una scelta di riferimento. Con oltre 166.000 unità vendute in Europa, 248.000 nei mercati ASEAN e quasi 22.000 in Turchia, questi scooter sportivi sono tra i più apprezzati al mondo. La gamma 2025 comprende i modelli XMAX 125, XMAX 300, e le versioni premium XMAX 125 Tech MAX, XMAX 300 Tech MAX, XMAX 125 Tech MAX+ e XMAX 300 Tech MAX+.

Tra le principali novità del 2025 troviamo un parabrezza regolabile elettricamente, che con un’escursione di 95 mm può essere facilmente adattato tramite un interruttore posto sul manubrio per garantire il massimo comfort durante la guida. La strumentazione è stata aggiornata con un display TFT a colori da 4,2 pollici, che offre un layout chiaro e funzioni di connettività avanzate, inclusa la navigazione Garmin gratuita**, rendendo ogni viaggio più efficiente e piacevole. Il design dinamico con il caratteristico faro anteriore a X, combinato con le linee aggressive e l’illuminazione LED completa, esalta il DNA sportivo della gamma.

I modelli Tech MAX+ spiccano per il comfort di lusso, introducendo sella e manopole riscaldate, mentre le finiture premium includono pedane in alluminio, specchietti esclusivi e dettagli eleganti come le colorazioni Ceramic Grey e Dark Magma. La cura per il comfort si estende anche al vano sottosella, che offre spazio sufficiente per riporre fino a due caschi, rendendo questi scooter ideali per la vita quotidiana.

Per il 2025, tutti i modelli XMAX adottano motori conformi alla normativa EURO 5+, garantendo accelerazioni fluide, prestazioni elevate e basse emissioni. Il motore da 300 cc, con una potenza di 20,6 kW, è perfetto per chi cerca uno scooter capace di affrontare percorsi più lunghi, mentre il motore da 125 cc rappresenta un’alternativa pratica e conveniente all’automobile.

Un’altra innovazione significativa è rappresentata dalla connettività avanzata, che permette ai piloti di sincronizzare il proprio smartphone tramite l’app gratuita MyRide. In questo modo, è possibile ricevere notifiche di chiamate, messaggi e dati sul veicolo, mantenendo un costante controllo durante ogni spostamento.

Con il loro design sportivo, l’illuminazione completamente LED e un’ergonomia studiata per offrire comfort e accessibilità, i modelli XMAX 2025 combinano stile e funzionalità in modo impeccabile. Yamaha consolida così il successo di questa gamma iconica, offrendo soluzioni per ogni esigenza, dal commuting cittadino ai viaggi più lunghi.