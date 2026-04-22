Zara Larsson annuncia Midnight Sun: Girls Trip con superstar internazionali

Zara Larsson ha annunciato l'uscita di Midnight Sun: Girls Trip, il nuovo progetto discografico disponibile dal 1° maggio per Epic/Sony Music. L'EP vede la partecipazione di alcune delle più grandi voci del panorama pop globale, tra cui PinkPantheress, Kehlani, Madison Beer, Shakira, Tyla e Robyn. Si tratta di una delle collaborazioni femminili più attese dell'anno, già disponibile in pre-save sulle principali piattaforme.

Il nuovo lavoro segue il successo di Midnight Sun (2025) e accompagna un periodo di grande visibilità per Zara Larsson, attualmente nella Billboard Hot 100 con tre brani: la titletrack Midnight Sun (#39), Lush Life (2016), storica hit da oltre 3,2 miliardi di stream, e Stateside con PinkPantheress, già ai vertici della Billboard Global 200 e della Top 50 Global di Spotify.

Attraverso post e video sui social, Zara ha alimentato la curiosità dei fan pubblicando indizi e immagini evocative, come una mappa con 12 icone floreali che rappresentano i vari feat, e una valigia colorata pronta per il "Girls Trip". L'artista ha poi svelato ufficialmente la lista delle colleghe che prenderanno parte al progetto: PinkPantheress, Kehlani, JT, Margo XS, Emilia, Madison Beer, BAMBII, Shakira, Tyla, Malibu, Eli, Robyn ed Helena Gao.

La tracklist di Midnight Sun: Girls Trip include dieci tracce, tutte impreziosite da collaborazioni di altissimo livello: Midnight Sun feat. PinkPantheress, Blue Moon feat. Kehlani, Pretty Ugly feat. JT & Margo XS, Girl's Girl feat. Emilia, Crush feat. Eli, Eurosummer feat. Shakira, Hot & Sexy feat. Tyla, The Ambition feat. Madison Beer & BAMBII, Saturn's Return feat. Malibu & Helena Gao, Puss Puss feat. Robyn.

Volevo che tutto il disco avesse la sensazione di una notte d'estate che non finisce mai. Una parte della mia anima è proprio una notte estiva svedese. Questo album racchiude quella sensazione, quel momento in cui la vita è così bella da farti venire le lacrime agli occhi, aveva raccontato Zara Larsson a proposito di Midnight Sun.

Il progetto è stato realizzato con un team creativo che comprende il produttore MNEK, il talento emergente Margo XS e la songwriter Helena Gao. L'atmosfera in studio ha reso possibile per Zara un'espressione genuina e vulnerabile: Realizzare questo disco mi ha riportata all'inizio di tutto, ai miei primi EP, quando fare musica significava soprattutto divertirmi, creare liberamente ed essere sincera. Chi amerà questo album, amerà una parte di me profondamente autentica.

Zara Larsson, nata nel 1997, è una delle voci più rappresentative della scena pop europea. Dal debutto internazionale con So Good (2017) e hit intramontabili come Lush Life e Never Forget You, ha saputo evolversi con album come Poster Girl (2021) e VENUS (2024). Oggi è apprezzata per la capacità di fondere melodia, energia ed emozione, offrendo sempre una prospettiva autentica e personale.

L'arrivo di Midnight Sun: Girls Trip segna una nuova fase della carriera artistica di Zara Larsson: un viaggio tutto al femminile che promette di conquistare le classifiche mondiali e il cuore del grande pubblico.