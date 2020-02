Zombie Army 4: Dead War è ora disponibile su PC e Console

1946. L’Europa è in rovina, dilaniata dal “Piano Z”. Il Führer zombie è stato gettato tra le fiamme dell’Inferno ma le orde di Hitler sono tornate!

Dai creatori di Sniper Elite 4 e Strange Brigade, ZOMBIE ARMY 4: DEAD WAR arriva oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC! Il nuovissimo capitolo della serie cult horror shooter di Rebellion è disponibile in edizione fisica per PS4 e XBOX e in versione digitale anche per PC.

Zombie Army 4 include:

· Un’avventurosa Story Campaign da 1 a 4 giocatori

· Nuovi e grandiosi livelli nell’Europa Meridionale e oltre…

· Armi epiche, potenti abilità e miglioramenti elementali

· 100 livelli per salire di grado – personalizza il tuo personaggio preferito

· La più incredibile X-ray Kill Cam di sempre

· La Modalità Orda ritorna: più grande, migliore e più avvincente!

ZOMBIE ARMY 4 SUPER DELUXE EDITION

Oltre al gioco principale, la Super Deluxe Edition consente l’accesso a tonnellate di contenuti aggiuntivi post-lancio, tra cui:

· 3 nuove missioni della campagna

· 4 nuovi Character Packs

· 9 nuovi Weapon Bundles

· 5 nuovi Weapon Skin Packs

· 4 nuovi Character Outfit Packs

ZOMBIE ARMY 4 DELUXE EDITION

Oltre al gioco principale, la Deluxe Edition offre ai giocatori moltissimi extra aggiuntivi, tutti disponibili dal Day 1, tra cui:

· Undead Airman Character Pack

· Solid Gold Weapon Pack

· FG-24 Semi-Auto Rifle Bundle

· The Undercover Karl Character Outfit Pack

