18K annuncia il nuovo album "IO": suoni elettronici e introspezione

18K torna protagonista nella scena musicale italiana annunciando l'uscita del nuovo album IO, previsto per venerdì 29 maggio 2026. Considerato una delle voci più riconoscibili della nuova trap italiana, l'artista presenterà un progetto fortemente personale, segnando una nuova fase nel suo percorso artistico.

Il disco, disponibile già in preorder in versione fisica e presave digitale, promette di essere un lavoro profondamente introspettivo e innovativo, caratterizzato da una spiccata componente elettronica e melodica. Tra i formati acquistabili si trovano vinili e CD sia autografati e numerati che standard, pensati per i collezionisti e i fan più appassionati.

IO è un album più introspettivo rispetto ai miei lavori precedenti, con un suono più orientato verso l'elettronica e una componente melodica più marcata. È un insieme di emozioni che si armonizzano tra loro, dando vita a un nucleo di energia che rappresenta l'essenza dell'album. Per ottenere questo risultato, mi sono dedicato anche alla produzione: volevo che i beat rispecchiassero esattamente la mia visione e trasmettessero un determinato mood. Ho lavorato insieme ai miei produttori storici, come 4997, Mars, Drose e Maso, oltre ad altri collaboratori. È un progetto più consapevole e meno ironico rispetto ai precedenti.

Dopo il successo di ANTI ANTI e dell'edizione Doom Edition, che ha visto collaborazioni con artisti come BNKR44, EMMA, RAYAN & INTIFAYA, Macello, Silent Bob e Latrelle, 18K conferma il proprio slancio artistico con nuovi singoli virali e collaborazioni di rilievo nella scena nazionale. Il singolo BUTTARE BUTTARE ha riscosso ampia popolarità su TikTok, ampliando significativamente la fanbase.

L'artista, classe 1997, originario di Faenza e cresciuto a Brisighella, si distingue per una fusione di generi che spaziano dal rap americano, passando per la trap, fino a contaminare elettronica, metalcore e deathcore. Il percorso musicale di 18K si mostra sempre più consapevole e maturo, puntando su autenticità ed energia emotiva.

L'attesa cresce anche sul fronte live: il prossimo 18 maggio, 18K salirà sul palco del Fabrique di Milano, dove si esibirà in una data già sold out dando un primo assaggio delle nuove sonorità di IO. Un ulteriore segnale del forte legame fra l'artista e il suo pubblico, pronto ad accogliere questa nuova evoluzione musicale.