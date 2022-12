Il Marketplace di Horizon Automotive si arricchisce della partnership con Gruppo Serratore

Nasce una nuova importante partnership tra Horizon Automotive ed il Gruppo Serratore, concessionaria dei marchi Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth, Fiat Professional, Lancia, Citroen, DS, Peugeot, Peugeot Professional, MG, Opel, DR, che vanta una lunga esperienza nell’automotive e diverse sedi nel comasco e lecchese (Albavilla, Albese con Cassano, Cantù, Erba, Grandate, Lecco e Pescate).

Un ulteriore tassello che va a consolidare la strategia marketplace di Horizon Automotive, con l’obiettivo di diventare sempre più capillare in Italia e poter offrire delle soluzioni di mobilità su misura a clienti privati e aziende. Punti di forza del marketplace di Horizon sono l’elevata caratterizzazione digitale e tecnologica e al contempo la prossimità al cliente finale tramite store fisici sul territorio, proprio grazie alle partnership con i principali dealer italiani.

Da adesso, sul sito di Horizon, sarà possibile geolocalizzare la ricerca della propria auto anche nelle province di Como e Lecco, con l’importante vantaggio di trovare molti veicoli in pronta consegna e in test drive. Basterà poi recarsi nel nuovo Horizon Store di Como (Albese con Cassano), presso la sede principale del Gruppo Serratore, per parlare con un consulente Horizon, provare il veicolo e iniziare il proprio percorso di noleggio a lungo termine taylor made.

Arrivano così a sette i Mobility Store di Horizon Automotive, con tredici dealer partner del network marketplace più quattro dealer soci tra i più importanti gruppi di dealer italiani, che garantiscono la copertura diretta in ben 11 regioni. Una crescita che poggia su basi solide ed è frutto di un’attenta pianificazione e di un modello di business unico nel mercato automotive.

La nuova partnership permette ad Horizon di consolidare ed espandere la propria presenza e il proprio portafoglio di marchi, in un’area di grande potenziale. Allo stesso tempo, il Mobility Hub mette a disposizione del partner una serie di servizi ad alto valore tecnologico come una piattaforma digitale all’avanguardia, gli innovativi Horizon Index (algoritmi propietari che mostrano al cliente la competitività dei canoni di noleggio Horizon rispetto a quelli presenti sul mercato e rispetto all’acquisto in prorietà dell’auto) e una piattaforma di business intelligence per la gestione dello stock multi-brand fisico e virtuale con i relativi canoni di noleggio.

“Grazie alla partnership con il Gruppo Serratore possiamo raggiungere un territorio chiave per lo sviluppo del noleggio a lungo termine, potendo contare su un partner di grande valore – ha dichiarato Matteo Sarnataro, Head of Marketplace del Gruppo Horizon Automotive −. Ancora una volta, questo accordo dimostra la scalabilità e l’adattabilità della strategia marketplace di Horizon”.

“L’accordo siglato ci permette di offrire ai nostri clienti delle soluzioni ancora più personalizzate, ampliando il concetto di mobilità e sfruttando al meglio l’avanzata tecnologia e le competenze di Horizon” − ha commentato Jonathan Serratore, Responsabile Horizon Mobility Store del Gruppo Serratore.

Horizon prosegue quindi con la sua mission con l’obiettivo di assicurare un’offerta di Mobility Experience assolutamente innovativa e di prossimità al cliente finale.