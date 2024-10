Achille Lauro celebra 10 anni di carriera: live imperdibili a Milano e Roma

A poche settimane dall’inizio di X Factor 2024 e a pochi giorni dalla release del suo ultimo brano, Amore disperato, Achille Lauro si prepara a celebrare i suoi primi 10 anni di carriera con due concerti che promettono di essere memorabili. Il cantautore romano salirà sul palco dell’Unipol Forum di Milano il 4 ottobre e del Palazzo dello Sport di Roma il 7 ottobre, accompagnato dallo special guest Boss Doms e dalla sua band. Lo show romano è già sold out, segno dell’affetto e dell’attesa che circondano questo artista capace di reinventarsi e di sorprendere costantemente.

Il nuovo singolo, Amore disperato, si distingue per le sue sonorità acustiche e cantautorali, e racconta una storia intensa di amore profondo e incondizionato, un tema caro all’artista che si esprime attraverso un sound malinconico e intimo.

Achille Lauro non è solo una star della trap, ma una figura camaleontica e poliedrica, capace di muoversi agilmente tra generi musicali e stili differenti. La sua capacità di abbattere stereotipi e di proporre un’immagine sempre innovativa lo ha reso un’icona non solo nel mondo della musica, ma anche nel panorama culturale italiano. I concerti di Milano e Roma saranno l’occasione per ripercorrere i momenti salienti della sua carriera, attraverso i sei album in studio che lo hanno consacrato al successo: Achille Idol-Immortale (2014), Dio c’è (2015), Ragazzi Madre (2016), Pour l’Amour (2018), 1969 (2019) e Lauro (2021).

Con centinaia di milioni di streaming sulle piattaforme digitali, Achille Lauro si è fatto conoscere per brani ormai iconici come Rolls Royce, Me ne frego, Maleducata, Thoiry, C’est la vie, 16 marzo, Bam Bam Twist, Solo noi, Marilù, Mille, Latte+, Domenica, Che sarà, Fragole, Stupidi Ragazzi e Banda Kawasaki.

I concerti non saranno solo un “best of” della sua discografia, ma un viaggio emozionante attraverso la trasformazione artistica di Lauro. Il pubblico potrà vivere un’esperienza unica, ricca di sorprese che l’artista ha in serbo per i suoi fan. Achille Lauro, dopo 10 anni di successi e provocazioni, è pronto a regalare ancora una volta uno spettacolo che si preannuncia travolgente e imperdibile.