Achille Lauro pubblica "Comuni Immortali": nuovo album, live negli stadi e record di pubblico

Achille Lauro torna con "Comuni Immortali", la nuova edizione speciale del suo ultimo disco disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il progetto, che arriva a un anno dalla pubblicazione di "Comuni Mortali", raccoglie l'eredità del precedente lavoro e la arricchisce con una dimensione più ampia e collettiva. Il 2023 è stato un anno straordinario per Lauro: oltre 500.000 biglietti venduti tra tour sold out nei palazzetti e i primi live negli stadi già annunciati per il 2026 e 2027.

Questa nuova versione del disco introduce tre brani inediti, insieme alla traccia "Senza una stupida storia" e all'ultimo singolo "In viaggio verso il Paradiso". Il cuore dell'album è la focus-track "Comuni Immortali", una dedica intensa all'amore impossibile e assoluto, che richiama l'epica dei poemi classici e racconta la sfida di un comune mortale contro gli dei per riconquistare un sentimento perduto.

Le nuove canzoni ampliano ulteriormente il racconto. "La città degli angeli", scritta tra Los Angeles e l'Italia, è una riflessione sulla generazione di oggi, inquieta ma capace di rincorrere frammenti di felicità. "La via dei guai" si trasforma in un racconto corale dedicato a chi affronta quotidianamente le contraddizioni della vita, a chi ama, si perde o ricomincia.

"Quest'anno, nonostante i tantissimi impegni, sono riuscito a scrivere molto, a vivere a lungo all'estero, tra Los Angeles e New York, e a comporre tante canzoni, alcune delle quali sento in modo particolare – racconta Achille Lauro – Per celebrare questo anno stupendo abbiamo pensato a una nuova edizione speciale del disco che ha segnato un nuovo percorso della mia carriera. Voglio restituire alle persone che ci stanno donando così tanto amore un ultimo giro di musica, da cantare insieme, prima dei nostri primi stadi. L'energia che ricevo ogni giorno mi travolge e mi spinge ad andare sempre oltre. "Comuni Immortali" è dedicato a tutte le persone che hanno reso possibile questo anno: alle nostre storie e a quella musica che ci tiene uniti, rendendoci, in qualche modo, senza tempo."

Al progetto si affianca un forte impatto visivo curato da Luigi & Iango, che restituisce un'estetica sospesa tra moda, identità e racconto artistico, confermando la tensione di Lauro verso l'innovazione e la ricerca.

Anche i live seguono questo nuovo corso. Archiviato il trionfo nei palazzetti, Achille Lauro è pronto a portare il suo immaginario negli stadi con tre date evento a giugno 2026: Rimini (7 giugno, Stadio Romeo Neri), Roma (10 giugno, Stadio Olimpico, già sold-out) e Milano (15 giugno, Stadio San Siro, sold-out). Seguirà il tour "Per sempre noi" del 2027, annunciato tappa dopo tappa durante i concerti nei palazzetti e con date in alcuni degli stadi più iconici d'Italia, da Udine a Bologna, Bari, Milano, Torino, Padova, Roma e Messina. I biglietti sono già disponibili per la data di Rimini 2026 e per tutte le tappe del tour negli stadi 2027.

Nel disco trovano spazio quindici tracce, tra cui "Amor", "Perdutamente", "Amore Disperato", "Incoscienti Giovani" e "Walk Of Fame", oltre ai nuovi brani. "Comuni Immortali" rappresenta non solo una riedizione, ma un'estensione della narrazione musicale dell'artista, proiettata verso nuove emozioni e nuovi scenari live.