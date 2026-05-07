Le Iene trasmette l'ultima intervista integrale di Alberto Stasi sul caso Garlasco

Su Italia 1 va in onda in esclusiva l'ultima intervista integrale ad Alberto Stasi, che si apre su libertà e vita quotidiana dentro e fuori dal carcere.

Questa sera, in prima serata su Italia 1, verrà trasmessa a Le Iene l'ultima intervista rilasciata da Alberto Stasi ai media. Registrata in esclusiva a marzo 2025, l'intervista viene ora proposta per la prima volta nella sua versione integrale. Stasi, protagonista del caso Garlasco, si apre davanti alle telecamere su temi profondi come la libertà e la quotidianità segnate dall'esperienza carceraria.

Per molti telespettatori e appassionati di cronaca nera italiana, si tratta di un'occasione rara per ascoltare direttamente le parole di Stasi, senza tagli né filtri. Nel corso dell'intervista, Alberto riflette non solo sull'impatto degli anni trascorsi in carcere ma anche su come la percezione della vita cambi tra il dentro e il fuori. L'intervista integrale consente di ascoltare ogni sfumatura delle sue dichiarazioni e delle sue riflessioni più intime.

Le Iene propongono così un documento esclusivo atteso da tempo, che aggiunge elementi alla conoscenza pubblica del caso e offre uno spaccato umano su una vicenda che ha diviso opinione pubblica e giustizia italiana. La trasmissione punta i riflettori sulle parole di Stasi e sulla sua personale visione della libertà, tema centrale dell'intervista: dal vissuto quotidiano dietro le sbarre fino alle speranze e ai pensieri sul futuro.

La puntata di questa sera si preannuncia un appuntamento imperdibile per chi vuole capire da vicino la storia di uno dei casi più noti degli ultimi anni, attraverso il racconto diretto del suo protagonista.