Ad alte prestazioni ed elettrico: il futuro di Mercedes-AMG è già su strada

La Mercedes-AMG sta scrivendo un nuovo capitolo nella storia dell’alta performance con il suo prossimo SUV elettrico ad alte prestazioni. Questo veicolo, secondo modello basato sull’innovativa architettura completamente elettrica AMG.EA, è attualmente sottoposto a rigorosi test in condizioni invernali, segnando un importante passo avanti nello sviluppo tecnologico della Stella.

I test si stanno svolgendo nei pressi del Circolo Polare Artico, in un ambiente in cui le temperature scendono ben al di sotto dello zero. Questi test rappresentano una fase cruciale per verificare l’interazione e l’affidabilità di tutti i componenti del veicolo, compresi i motori, la batteria e i sistemi elettronici.

Questa non è la prima volta che Mercedes-AMG sceglie il nord della Svezia per i propri collaudi: è qui che, nella primavera di quest’anno, la coupé a quattro porte della gamma high performance ha iniziato il suo percorso di test. Ora, il nuovo SUV elettrico segue le sue orme, affrontando condizioni climatiche estreme per garantire prestazioni e affidabilità senza compromessi.

Il nuovo SUV Mercedes-AMG si distingue per il suo ruolo pionieristico nel settore della trazione elettrica ad alte prestazioni. Tra le innovazioni più rilevanti troviamo l’uso di motori a flusso assiale, una tecnologia all’avanguardia che offre una maggiore efficienza e potenza rispetto ai motori tradizionali. Inoltre, il veicolo è equipaggiato con un concetto di batteria ad alte prestazioni, progettato specificamente per sostenere le elevate esigenze di un modello AMG.