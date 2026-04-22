Afterhours: tour celebrativo nel 2027 per 40 anni di carriera e 25 di "Quello che non c'è"

Gli Afterhours tornano protagonisti nel 2027 con un imperdibile tour celebrativo che segna due importanti traguardi della loro carriera: 40 anni dalla pubblicazione del primo 45 giri My Bit Boy e 25 anni dall'album Quello che non c'è, opera fondamentale nella storia della musica italiana.

La band milanese suonerà dal vivo nelle principali città italiane ed europee con il Quello che non c'è - Tour 2027, che porterà Manuel Agnelli e compagni su 15 palchi tra gennaio e febbraio. I biglietti saranno disponibili a partire da domani alle ore 10.00 sui principali circuiti online.

Pubblicato nel 2002, Quello che non c'è rappresenta una tappa decisiva nell'evoluzione degli Afterhours, consolidando la loro posizione centrale nel panorama alternativo italiano. Il disco segue due album iconici come Hai paura del buio? e Non è per sempre e porta la band verso un suono più maturo e intenso, con testi introspettivi capaci di segnare un'intera generazione. Eravamo stanchi di urlare ritornelli simbolo, di mostrare una cinica ironia verso le realtà della vita che ci disgustano. Ironizzare sulle cose fa parte della cultura italiana, ma ormai non è più tempo per scherzare: bisogna prendere di petto la realtà dei fatti. Il mondo di oggi ci fa schifo e bisogna dirlo senza tanti sorrisi, dichiarava all'epoca Manuel Agnelli raccontando i 9 brani del disco, diventato presto un classico senza tempo.

A venticinque anni dall'uscita, i temi e le atmosfere di Quello che non c'è restano attuali e urgenti, rispecchiando il disagio e l'inquietudine contemporanei. L'album si offre ancora oggi come riferimento vivo, capace di dialogare con nuove generazioni grazie alla sua forza emotiva e alla critica sociale sempre presente nei testi.

Gli Afterhours, ormai riconosciuti come band iconica e leader del rock italiano, partiranno per il tour da Amsterdam il 12 gennaio, passando poi per Bruxelles, Londra, Parigi e Berlino, prima di tornare in Italia per una lunga serie di date tra cui Milano, Roma, Napoli, Firenze, Nonantola, Brescia, Padova, Venaria Reale, Cesena e altre ancora.

La formazione vedrà sul palco Manuel Agnelli (voce, chitarra), affiancato da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra), Giorgio Prette (batteria) e Giacomo Rossetti (polistrumentista).

Dopo il successo del tour Ballate Per Piccole Iene e oltre 100.000 spettatori raccolti lo scorso anno, il grande ritorno live degli Afterhours si annuncia come uno degli appuntamenti più attesi del 2027.