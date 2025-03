Air suspension: il piacere di guida Audi per ogni tecnologia disponibile

Audi continua a ridefinire gli standard della mobilità premium con l’evoluzione delle sospensioni pneumatiche, oggi disponibili in sei diverse configurazioni dedicate sia ai modelli con motore termico che elettrico. Questa tecnologia, simbolo dell’Avanguardia Audi, garantisce un comfort superiore, una reattività sportiva e una gestione avanzata dell’assetto per ottimizzare efficienza e sicurezza.

Le sospensioni pneumatiche Audi si distinguono per una versatilità senza precedenti. Grazie a un sistema adattivo e alla regolazione individuale degli ammortizzatori, ogni veicolo può adattarsi alle condizioni di guida con una rapidità mai vista prima. La gestione avviene tramite la piattaforma informatica HCP1, capace di analizzare accelerazione, compressione delle molle e stile di guida per ottimizzare automaticamente l’assetto in pochi millisecondi.

Tra i modelli equipaggiati con questa tecnologia troviamo le Audi Q5 e Q6 e-tron, fino ad arrivare alle icone di sportività come Audi RS 6 Avant e Audi RS Q8, capaci di gestire prestazioni estreme grazie a sospensioni ad alta rigidità.

Un punto di forza delle sospensioni pneumatiche Audi è la possibilità di variare l’altezza da terra in base alle esigenze di guida. Ad esempio, la nuova Audi Q5 può abbassarsi di 15 mm in modalità Dynamic per migliorare l’aerodinamica e la stabilità, oppure alzarsi fino a +45 mm in modalità Offroad, facilitando la guida su terreni accidentati.

La vocazione all-terrain è massima su Audi Q7, dove la sospensione può variare fino a 90 mm, garantendo una mobilità senza precedenti anche in condizioni difficili.

Audi porta l’innovazione a un livello superiore con le sospensioni pneumatiche attive predittive, disponibili su Audi S8. Questo sistema, grazie a un’intelligenza artificiale avanzata, utilizza una telecamera per anticipare le irregolarità del fondo stradale e preparare la vettura a compensarle prima ancora che l’impatto avvenga.

In caso di rischio di collisione laterale, il sistema Audi pre sense 360° solleva immediatamente la vettura di 80 mm, riducendo fino al 50% le sollecitazioni sugli occupanti e aumentando la protezione in caso di impatto.

Dai SUV di lusso alle sportive da oltre 900 CV, le sospensioni pneumatiche Audi rappresentano un connubio perfetto tra comfort, sicurezza e performance. Grazie a una costante evoluzione tecnologica e all’integrazione con l’intelligenza artificiale, Audi si conferma leader nel settore della mobilità premium, offrendo ai propri clienti un’esperienza di guida senza precedenti.