Al Gesualdo di Avellino “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ TOUR TEATRALE”

Il prestigioso Teatro comunale Carlo Gesualdo di Avellino si prepara ad accogliere un evento straordinario: il concerto di Cristiano De André, l’unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano. Con il tour “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ TOUR TEATRALE”, Cristiano porterà sul palco il meglio del repertorio di suo padre Fabrizio De André, in un omaggio emozionante e coinvolgente.

Il concerto avrà luogo venerdì 11 aprile e i biglietti saranno disponibili a partire da domani alle ore 14.00. L’occasione rappresenta un’aggiunta preziosa al già ricco programma del Teatro Gesualdo, offrendo al pubblico la possibilità di rivivere le indimenticabili canzoni di Fabrizio De André in una chiave tutta nuova.

Il progetto “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ TOUR TEATRALE” rappresenta un ulteriore passo avanti nella carriera di Cristiano De André, già noto per i successi ottenuti con i precedenti album e tour dedicati al repertorio del padre. Accompagnato dai talentuosi musicisti Osvaldo di Dio, Davide Pezzin, Luciano Luisi e Ivano Zanotti, Cristiano guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le canzoni che hanno segnato un’epoca.

Il tour è curato e organizzato da Trident Music, mentre la tappa al Teatro Gesualdo di Avellino è a cura di Anni 60 produzioni. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica di qualità e della poesia delle canzoni di Fabrizio De André.

Un’occasione da non perdere per celebrare la grandezza della musica italiana e per rendere omaggio a un maestro indimenticabile.