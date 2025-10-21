Al via gli ordini della Nuova Alfa Romeo Tonale

Da adesso è possibile ordinare la Nuova Alfa Romeo Tonale, un debutto che segna l’evoluzione del primo SUV compatto del Biscione. Questo modello rinnova il suo carattere sportivo, abbinando la tradizione Alfa Romeo a una moderna rivisitazione del design e della tecnologia.

Il nuovo SUV mette in evidenza un design esterno aggiornato, con la caratteristica scudetto concavo e il trilobo rivisitato che conferiscono alla Tonale un look moderno. I nuovi cerchi da 19 e 20 pollici enfatizzano forza e dinamismo. All’interno, la qualità dei nuovi allestimenti in pelle rossa o Alcantara bicolore nero e bianco crea un ambiente sofisticato e tecnologico, grazie anche a una nuova ambient light con effetto gradiente.

La gamma della Nuova Tonale è completa, comprendendo le versioni Tonale, Business, Sprint, Ti, Veloce e l’edizione speciale di lancio Milano-Cortina 2026, ciascuna con un livello crescente di sportività e raffinatezza. Quest’edizione speciale celebra la partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, di cui Alfa Romeo è partner automotive, distinguendosi per equipaggiamenti, finiture e colorazioni esclusive.

La proposta commerciale è particolarmente accattivante. La Nuova Tonale è disponibile a partire da un listino di 39.850 euro, con una formula finanziaria che prevede una rata mensile di 199 euro, anticipo di 5.820 euro, TAN del 5,49% per 36 mesi e un massimo di 45.000 km in tre anni, permettendo a un pubblico più ampio di avvicinarsi all’eccellenza italiana.

Le motorizzazioni disponibili sono diversificate, includendo il 1.6 Diesel da 130 CV, il 1.5 Hybrid da 175 CV e il 1.3 Plug-in Hybrid Q4 da 270 CV, capace di un’autonomia elettrica fino a 61 km. I prezzi di listino variano dai 39.850 euro del Diesel fino ai 46.950 euro della versione top di gamma Veloce ibrida plug-in Q4.

La Nuova Tonale non è solo estetica e prestazioni; integra anche innovazioni tecnologiche avanzate. La strumentazione digitale con doppio display, connettività wireless e aggiornamenti OTA confermano il ruolo di riferimento in termini di innovazione e comfort, insieme a sistemi di guida assistita di Livello 2, una telecamera a 360°, il parcheggio semi-automatico e il sistema brake-by-wire di ultima generazione.