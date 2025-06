Al via la 1000Miglia di Alfa Romeo e Luna Rossa

La leggendaria 1000 Miglia, giunta alla sua 43ª edizione, prende il via oggi da Brescia, portando con sé un carico di storia, passione e novità che promettono di incantare il pubblico e gli appassionati di motori. Protagonista indiscussa è l’Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956, un gioiello della collezione Stellantis Heritage, solitamente custodita al Museo Storico Alfa Romeo di Arese. Questa vettura iconica è guidata dal team di Luna Rossa, nella cornice di una suggestiva partnership che inaugura la strada verso la 38ª America’s Cup.

La decisione di Alfa Romeo di far debuttare in pubblico la nuova 33 Stradale nella stessa manifestazione, rafforza il connubio tra passato e futuro. Questo nuovo capolavoro del design italiano, prodotto in serie limitata di soli 33 esemplari, si rifà all’iconica Tipo 33 degli anni Sessanta, celebrata come una delle auto più belle di sempre. “Non poteva esserci palcoscenico migliore per il debutto in pubblico della Nuova 33 Stradale” si legge nel comunicato, sottolineando l’importanza dell’evento per la storica casa automobilistica italiana.

Il percorso della 1000 Miglia si snoda attraverso oltre 1900 chilometri di paesaggi mozzafiato, da Brescia a Roma e ritorno, attraversando iconici borghi italiani, passi montani e città storiche. Nonostante le consuete verifiche sportive e tecniche siano state superate, il fascino della punzonatura mattutina in Piazza della Vittoria ha catturato l’attenzione di appassionati e curiosi, desiderosi di ammirare da vicino la storica Alfa Romeo 1900 Super Sprint. “La punzonatura è un controllo in due fasi, una sportiva per gli equipaggi – licenze, certificati, patente – e una analitica che tiene conto degli aspetti tecnici della vettura”, rendendo omaggio a questa rituale celebrazione del motorismo d’epoca.

La partnership tra Alfa Romeo e il team Luna Rossa non è solo un felice incontro tra due eccellenze italiane, ma un avvio verso lo scenario emozionante della 38ª America’s Cup, che per la prima volta si terrà in Italia, nel Golfo di Napoli. “Il tutto all’insegna di valori condivisi, come la ricerca della perfezione tecnica, la passione per la sfida e la volontà di rappresentare l’eccellenza italiana”, ribadiscono i protagonisti.

Con un parterre di veicoli vintage e un team di velisti di fama mondiale, tra cui Max Sirena, Vittorio Bissaro e Giulia Conti, l’evento promette di essere un tributo alla storia e al futuro del design italiano e dello sport motoristico. L’emozione e il calore del pubblico saranno la cornice ideale per celebrare un viaggio che fonde magistralmente tradizione e innovazione.