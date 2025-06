Alfa Romeo: appuntamento ad Arese per celebrare il 115° anniversario

Alfa Romeo invita tutti gli appassionati a una festa senza precedenti al Museo Storico di Arese per celebrare il suo 115° anniversario. Il 22 giugno, il leggendario marchio italiano aprirà le porte a club e fan da tutto il mondo per una giornata ricca di eventi, tra cui corse in pista, incontri esclusivi, parate storiche, e momenti di celebrazione.

Fondata a Milano nel 1910, Alfa Romeo ha conquistato il cuore di generazioni grazie al suo design iconico, innovazione tecnica, e successi leggendari sulle piste di tutto il mondo. Il 2025 non segna solo il 115° anniversario del marchio, ma è anche un anno carico di coincidenze storiche che sottolineano l’importanza del “Biscione” nel panorama automobilistico. Tra queste, il centenario della vittoria del primo Campionato del Mondo con la Tipo P2 e i 50 anni dalla vittoria della 33 TT 12 nel Campionato del Mondo Marche.

Durante la giornata, il programma prevede momenti entusiasmanti come il Corso di regolarità, una disciplina molto apprezzata tra le vetture storiche, e l’emozionante parata che vedrà 115 vetture Alfa Romeo comporre la scritta “AR115”, trasformando l’evento in un museo a cielo aperto. Alle 16:30, un omaggio speciale sarà dedicato alla Giulia Sprint GTA, che quest’anno festeggia il suo 60° anniversario. La conferenza in Sala Giulia, presente nel programma, offrirà un profondo sguardo retrospettivo sul viaggio storico di Alfa Romeo, culminando con un brindisi finale aperto a tutti i visitatori.

Questo anniversario è descritto come una “sincronia straordinaria della storia”, un intreccio di ricorrenze che celebrano non solo la nascita di un marchio, ma anche l’eredità lasciata da modelli leggendari come la Giulietta Berlina e la 1900. Ogni anniversario e traguardo sportivo contribuisce a raccontare la storia di Alfa Romeo, che da 115 anni continua a sfidare il tempo e a guardare al futuro con la stessa passione che l’ha resa un’icona senza compromessi.