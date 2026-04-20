Alfa Romeo Driving Academy si rinnova: esperienza unica nella Motor Valley

Alfa Romeo inaugura un nuovo capitolo nella sua lunga storia di eccellenza automobilistica, rilanciando la partnership con Scuderia de Adamich per creare una Driving Academy all'avanguardia. Attiva dal 1991, questa collaborazione offre ora quattro programmi esclusivi di formazione - Guida Sicura, Evoluta, Sportiva e Avanzata - con tutta la gamma Alfa Romeo disponibile per i partecipanti.

L'Autodromo di Varano de' Melegari sarà il teatro delle esperienze di guida, supervisionate da piloti-istruttori professionisti, dove chiunque potrà migliorare le proprie capacità al volante, vivere l'adrenalina della pista e scoprire la raffinata tecnologia delle Alfa Romeo, dal modello Junior al SUV Stelvio.

L'iniziativa si inserisce nel cuore della Motor Valley, regione simbolo della manifattura d'eccellenza italiana, rafforzando l'impegno di Alfa Romeo nella creazione di un vero e proprio ecosistema di esperienze per i propri clienti. L'approccio alla formazione e alla personalizzazione trova una forte sintesi anche nel recente progetto BOTTEGAFUORISERIE, in collaborazione con Maserati, pensato per chi desidera il massimo livello di esclusività e prestazioni su misura.

Le attività dell'Academy sono pensate per piloti di ogni livello: Guida Sicura forma sulla gestione delle emergenze e sulla consapevolezza, Guida Evoluta spinge i limiti in sicurezza, Guida Sportiva offre un'esperienza intensa per scoprire il potenziale delle vetture, mentre Guida Avanzata porta la tecnica ai massimi livelli. Ogni corso è una vera full immersion nella cultura Alfa Romeo, con modelli disponibili nelle varie motorizzazioni - 100% elettrico, turbo benzina, diesel e ibrido - per una formazione completa sul mondo della guida moderna.

Non mancano le proposte dedicate alle aziende, che possono beneficiare di sessioni di formazione e team building personalizzate, adattate alle specifiche esigenze dei clienti, con un approccio dinamico e coinvolgente.

La Scuderia de Adamich, fondata dall'ex pilota di Formula 1 Andrea de Adamich, vanta una reputazione internazionale e una storia legata profondamente ad Alfa Romeo e alla formazione di guida avanzata. Dal suo centro di Varano de' Melegari, la Scuderia ha formato migliaia di piloti, privati e professionisti, anche a livello internazionale.

I protagonisti sottolineano il valore della Driving Academy:

Le Alfa Romeo nascono per essere guidate con passione viscerale in pista o sulle strade di tutti i giorni: è questa vocazione all'emozione di guida che portiamo nel nostro DNA fin dal 1910. Con Alfa Romeo Driving Academy vogliamo offrire l'opportunità di vivere appieno questa essenza, perché la performance, senza consapevolezza, resta semplice velocità. Insieme alla Scuderia de Adamich, invece, la trasformiamo in un'esperienza fatta di controllo assoluto e grande divertimento.

Segue il commento di Gordon de Adamich:

La nostra storia ha inizio nel 1991 con il Centro Internazionale Guida Sicura, nato da un'idea del grande pilota Andrea de Adamich, che ha così proseguito la collaborazione con Alfa Romeo anche al di fuori delle competizioni. Diventare Alfa Romeo Driving Academy dopo 35 anni di partnership rappresenta un riconoscimento dei valori che accomunano le nostre realtà: passione, sicurezza, tecnologia e sportività. Perché a prescindere dagli obiettivi che i partecipanti ai Corsi ed alle Experience della Academy si possano porre, che si tratti del miglioramento della propria sicurezza di guida o del padroneggiare le tecniche di guida sportiva, portare una Alfa Romeo ai suoi limiti nella sicurezza di un Autodromo è una esperienza che merita di essere vissuta!

Per informazioni e prenotazioni sono disponibili canali dedicati, a conferma della volontà di Alfa Romeo di offrire un accesso diretto e personalizzato a chi desidera avvicinarsi al mondo della guida sportiva e sicura. L'Alfa Romeo Driving Academy rappresenta oggi un'opportunità preziosa per vivere l'emozione autentica del marchio, perfezionare le proprie capacità e sentirsi parte della leggenda del Biscione.