Alfa Romeo e Noemi nel videoclip di “Se t’innamori muori”

La ricerca delle emozioni più profonde, le passioni universali e l’autenticità italiana trovano una perfetta sintesi nella collaborazione tra Alfa Romeo e Noemi, una delle voci più amate del panorama musicale italiano. In occasione della 75° edizione del Festival di Sanremo, la cantante ha emozionato il pubblico con il brano “Se t’innamori muori“, un inno al coraggio di abbandonarsi all’amore e vivere pienamente le emozioni, anche quelle che ci rendono più vulnerabili.

L’intensità interpretativa di Noemi e la sua capacità di trasmettere sentimenti autentici trovano un’ideale corrispondenza nei valori di Alfa Romeo, un marchio che ha sempre posto le emozioni al centro della propria filosofia. Proprio per questo, l’iconica casa automobilistica ha scelto di accompagnare la cantante nel video musicale di “Se t’innamori muori” con la sua nuova compatta sportiva, la Alfa Romeo Junior. La vettura compare come testimone silenziosa delle emozioni dell’artista, incorniciando il viaggio interiore che la porta ad accogliere il sentimento amoroso senza paura né maschere.

In un’epoca in cui il design automobilistico si orienta sempre più verso un minimalismo funzionale, Alfa Romeo continua a distinguersi, attribuendo al viaggio e alla relazione tra uomo e vettura un valore fortemente emozionale. Per il marchio, l’auto non è solo un mezzo di trasporto, ma un’estensione della propria personalità, un’esperienza sensoriale e, talvolta, romantica.

La collaborazione tra Noemi e Alfa Romeo si inserisce in un momento particolarmente significativo per la carriera della cantante. Il brano sanremese farà parte del suo nuovo album, “Nostalgia”, in uscita il 28 febbraio 2025. Un disco che si preannuncia intenso e coinvolgente, capace di raccontare l’amore e la vita con la profondità che contraddistingue l’artista.

Noemi porterà le sue nuove canzoni in tour nei teatri italiani tra novembre e dicembre, per poi concludere l’anno con un evento speciale: uno show unico al Palazzo dello Sport di Roma il 20 dicembre 2025. Un’occasione imperdibile per il pubblico, che potrà vivere un’esperienza musicale intensa e carica di emozioni, proprio come un viaggio a bordo di un’Alfa Romeo.