Alfa Romeo Junior a Rom-E 2024: sportività e innovazione nel segno della sostenibilità

Dal 4 al 6 ottobre, Alfa Romeo sarà uno dei marchi di punta presenti a Rom-E 2024, l’evento dedicato alla sostenibilità e alla mobilità responsabile, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Roma Capitale. L’iniziativa offrirà al pubblico una serie di incontri, test drive e attività educative, mirate a sensibilizzare sulle sfide della protezione ambientale e sul futuro della mobilità.

Il fulcro della partecipazione di Alfa Romeo sarà la nuova Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale 156 CV, una vettura che combina il fascino sportivo del marchio con l’innovazione tecnologica della trazione elettrica. La Junior Elettrica, esposta presso lo stand del marchio in viale delle Magnolie, all’interno della splendida cornice di Villa Borghese, sarà disponibile per test drive esclusivi che si terranno nelle vicinanze, precisamente in Piazza Bucarest al Pincio. Questa è un’opportunità imperdibile per gli appassionati: un test su strada di una compatta sportiva che ridefinisce il concetto di sportività sostenibile.

La Junior segna inoltre il ritorno di Alfa Romeo nel segmento B, proponendo due motorizzazioni all’avanguardia: una versione ibrida da 136 CV e una full electric da 156 CV. Entrambe le versioni uniscono prestazioni elevate e un basso impatto ambientale, caratteristiche fondamentali per il futuro della mobilità. In particolare, la Junior Elettrica Speciale 156 CV rappresenta il top di gamma, offrendo una sintesi perfetta tra sportività, tecnologia e comfort, grazie alle sue dotazioni full optional e all’esperienza di guida unica nel segmento.

La partecipazione a Rom-E 2024 sottolinea l’impegno di Alfa Romeo verso una mobilità sostenibile e accessibile, senza mai rinunciare alle performance e al piacere di guida che caratterizzano da sempre il marchio. Con un design accattivante e dotazioni tecnologiche di ultima generazione, la nuova Alfa Romeo Junior è pronta a conquistare una nuova generazione di appassionati, confermando che è possibile coniugare passione automobilistica e rispetto per l’ambiente.