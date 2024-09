Alfa Romeo presenta la nuova 33 Stradale a Chantilly Arts & Élégance Richard Mille

Alfa Romeo rende omaggio al concorso di eleganza “Chantilly Arts & Élégance Richard Mille”, esponendo tre esemplari di grande fascino che catturano l’essenza del marchio italiano. Dal 12 al 15 settembre 2024, l’evento esclusivo presso il Domaine du Château de Chantilly nell’Alta Francia sarà la cornice per presentare la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, il prototipo 33 Spider Cuneo del 1971 e la nuovissima Junior.

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale, autentico “manifesto” del Made in Italy, è un’opera d’arte in movimento che incarna il connubio perfetto tra bellezza e tecnica. Un’autentica esperienza di guida che promette di regalare emozioni uniche agli appassionati che hanno creduto nel progetto fin dall’inizio.

Riflettori puntati inoltre sul prototipo 33 Spider Cuneo del 1971, normalmente esposta presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese, e sulla nuova Junior che riporta il marchio nel segmento più rilevante in Europa. L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di provare l’intera gamma Alfa Romeo, inclusi modelli come Giulia, Stelvio, Tonale e Junior, per vivere emozionanti test drive direttamente sul posto.

Alfa Romeo ha sempre giocato un ruolo di rilievo al concorso di Chantilly, vincendo nel 2016 il titolo di “Best of Show” con una splendida Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Berlinetta Touring del 1938. Con la presentazione dei suoi modelli più iconici, Alfa Romeo conferma la propria presenza e l’attenzione al design e all’eleganza che da sempre contraddistinguono il marchio.

La partecipazione di Alfa Romeo a “Chantilly Arts & Élégance Richard Mille” sottolinea l’impegno del marchio nel mantenere vivo il proprio heritage, unendo passato, presente e futuro in un connubio unico. La presenza della nuova 33 Stradale simboleggia il coraggio di sognare e trasformare i sogni in realtà, con un mix di audacia, visione e artigianalità che contraddistingue l’intera produzione Alfa Romeo.