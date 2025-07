Alfa Romeo protagonista dell’evento TEDxTorino Women Percorsi

Alfa Romeo ha recentemente giocato un ruolo centrale nell’evento TEDxTorino Women Percorsi, tenutosi presso il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. La serata si è distinta come un’occasione esclusiva e vibrante, costruita attorno alla celebrazione della forza e dell’ingegno femminile.

La collaborazione tra Alfa Romeo e TEDx è radicata in obiettivi comuni: promuovere idee innovative nel campo culturale, sociale e tecnologico. L’impegno del marchio automobilistico si è manifestato nella sua partecipazione in questo evento, che si è focalizzato sull’empowerment femminile e sul potenziamento delle donne.

Alfa Romeo Junior ha brillato come co-protagonista della serata, rappresentando accessibilità e innovazione per una nuova generazione di automobilisti. Durante l’evento, Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis in Italia, ha riflettuto sul valore delle scelte non lineari e sull’importanza di creare ambienti in cui le donne possano esprimersi e crescere. “Le strade reali non sono mai dritte. Le salite, le deviazioni, i momenti di pausa: è lì che si costruisce la vera forza. E ogni persona ha diritto non solo a essere contata, ma a essere ascoltata.”

Alla serata hanno partecipato cinque speaker eccezionali: Giulia Arena, Angelica Donati, Giulia Gaudino, Deborah Ghisolfi ed Elisabetta Marangoni. Ciascuna ha condiviso esperienze e riflessioni, trasformando ostacoli in spunti di crescita e arricchimento personale.

Alfa Romeo si è impegnata a ridefinire il concetto di leadership attraverso la figura della “Donna Alfa” – determinata, empatica e capace di trasformare il contesto sociale e culturale. Questo si è riflesso nella presenza di Alfa Romeo Junior, esposta al MAUTO come simbolo di un nuovo linguaggio giovane, inclusivo e contemporaneo.

La partecipazione di Alfa Romeo al TEDxTorino Women Percorsi ha voluto segnare un punto di svolta: riscrivere la narrazione del potere e dare risalto alla leadership femminile come forza motrice del progresso, basata su mentoring, networking e un cultura aziendale inclusiva.