Alfa Romeo riapre gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio in Europa

A partire da marzo tornano ordinabili in Europa le iconiche Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, una scelta con cui Alfa Romeo rafforza il legame con gli appassionati delle prestazioni estreme del Biscione. La riapertura degli ordini si inserisce nella strategia del marchio di estendere la produzione degli attuali modelli Giulia e Stelvio, incluse le versioni Quadrifoglio, fino al 2027, rispondendo a una domanda che continua a rimanere elevata nel segmento delle sportive premium.

Secondo Santo Ficili, CEO del brand, la decisione rappresenta il modo migliore per mantenere fede alle promesse fatte ai clienti più esigenti e per celebrare uno dei simboli più riconoscibili dell’automotive sportivo. Il Quadrifoglio continua infatti a incarnare l’essenza della sportività Alfa Romeo, con vetture progettate attorno al guidatore e capaci di trasmettere emozioni pure.

Il leggendario emblema Quadrifoglio affonda le sue radici nel 1923, quando Ugo Sivocci vinse la Targa Florio con la sua Alfa Romeo RL decorata dal simbolo benaugurante. Da allora il Quadrifoglio identifica le Alfa Romeo più performanti, sia in pista sia su strada, e oggi continua a distinguere Giulia e Stelvio ai vertici dei rispettivi segmenti per handling e rapporto peso-potenza.

Le due vetture nascono da una filosofia ingegneristica orientata alla guida pura, dove ogni scelta progettuale mira all’equilibrio tra leggerezza, rigidità strutturale e distribuzione ottimale delle masse. L’uso estensivo di materiali ultraleggeri, come l’alluminio per il motore e la fibra di carbonio per albero di trasmissione, cofano, spoiler, minigonne e componenti dell’abitacolo, contribuisce in modo decisivo alla precisione e alla reattività dinamica.

Sulla Giulia Quadrifoglio l’aerodinamica attiva è affidata allo splitter anteriore in carbonio, capace di modulare il flusso d’aria sotto la vettura per aumentare stabilità e prestazioni alle alte velocità. A completare l’esperienza sensoriale interviene il sistema di scarico Akrapovič, che regala un sound profondo e riconoscibile, amplificando il coinvolgimento alla guida.

Sotto il cofano di entrambe ruggisce il 2.9 V6 da 520 CV, cuore pulsante che esprime tutta la tradizione sportiva del marchio. Il propulsore è abbinato a un differenziale autobloccante meccanico che migliora motricità, stabilità e velocità in curva. La Giulia mantiene la trazione posteriore, mentre Stelvio adotta la trazione integrale Q4, offrendo così due interpretazioni complementari della sportività Alfa Romeo.

Anche il design ribadisce la vocazione racing. I cerchi ultraleggeri bruniti a cinque fori, da 19 pollici per la berlina e da 21 per il SUV, si abbinano alle pinze freno grigio anodizzato e allo spoiler posteriore in fibra di carbonio. All’interno dominano i sedili sportivi Racing Sparco in pelle e Alcantara con inserti in carbonio, mentre la palette colori comprende Rosso Etna, Verde Montreal, Blu Misano, Grigio Vesuvio, Nero Vulcano e Rosso Alfa.