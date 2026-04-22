Alfa Romeo Spider Duetto: sessant'anni di storia, mito e passione

Alfa Romeo celebra i sessant'anni di uno dei suoi modelli più amati e longevi: la Spider Duetto. Presentata al Salone di Ginevra del 1966 come 1600 Spider, questa vettura è diventata un vero e proprio simbolo del Made in Italy e della sportività italiana, venduta in oltre 124.000 esemplari e prodotta ininterrottamente per 28 anni, fino al 1994, attraversando quattro serie differenti.



Il suo fascino è intramontabile, come dimostrato dalla recente grande parata organizzata presso il Museo Alfa Romeo di Arese, dove centinaia di appassionati hanno celebrato insieme l'anniversario di questa icona, esponendo le proprie vetture e partecipando alla mostra "Spider è Alfa Romeo", aperta fino a dicembre 2026. L'esposizione è articolata in quattro fasi tematiche, ciascuna dedicata a una diversa serie della Spider, e rappresenta un viaggio emozionante nella storia e nel mito dell'auto.



Sessant'anni fa, la 1600 Spider, soprannominata subito Duetto dagli alfisti, conquistò il pubblico grazie al design firmato da Pininfarina, alla meccanica d'avanguardia e a dettagli stilistici come la carrozzeria bassa e slanciata, il volante a tre razze e alla trazione posteriore. Era nata una star, capace di distinguersi tra le sportive grazie anche alle sue numerose apparizioni nel cinema e in TV, simbolo di uno stile di vita tutto italiano.



La storia produttiva della Spider inizia con la prima serie "osso di seppia" (1966-1969), ricercatissima dai collezionisti, passa per la "coda tronca" (1969-1982) - la più venduta con quasi 50.000 unità - la terza serie "aerodinamica" (1983-1989) e si conclude con il restyling della quarta serie (1989-1994), che rappresenta un ritorno alle origini sia nella linea sia nella filosofia progettuale. La Spider fu adottata in tutto il mondo come simbolo di eleganza e prestazioni, tanto che in America divenne celebre anche per la serie limitata "Commemorative Edition" e per essere stata protagonista di una storica crociera transatlantica al suo lancio.



Al cuore di questa vettura batte il motore quattro cilindri bialbero Alfa Romeo, declinato in diverse cilindrate tra 1300, 1600, 1750 e 2000 cc, abbinato a soluzioni tecniche d'avanguardia per gli anni Sessanta come il cambio a 5 marce e i quattro freni a disco. Il telaio leggero e l'attenzione ai dettagli rendevano la Duetto una spider agile ed emozionante da guidare.



Ancora oggi la Spider Duetto è protagonista del mercato del collezionismo, con una richiesta sempre crescente nelle Officine Classiche Alfa Romeo di Torino. Il programma Alfa Romeo Classiche permette ai proprietari di ottenere il Certificato d'Origine, la Certificazione di Autenticità e servizi di restauro completi che restituiscono alle vetture tutta la loro autenticità e valore storico. Un riconoscimento che conferma l'importanza della continuità tra passato e futuro del marchio, valorizzando il patrimonio automobilistico italiano.



L'anniversario della Spider Duetto non è solo una celebrazione di stile e prestazioni, ma un vero tributo alla passione di intere generazioni di alfisti, all'eccellenza artigianale italiana e a una storia che continua a ispirare il marchio del Biscione per le sfide future.