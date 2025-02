Alfa Romeo trionfa ai concorsi “Best Cars” in Germania e Svizzera

Ancora una volta, Alfa Romeo si afferma come leader nel settore automobilistico conquistando una triplice vittoria nei prestigiosi concorsi “Best Cars” in Germania e in Svizzera. Dopo il successo del 2024, il brand italiano ripete l’exploit e si conferma tra i marchi più apprezzati dagli appassionati.

I lettori della celebre rivista automobilistica tedesca “auto motor und sport” hanno premiato tre modelli della casa del Biscione. Alfa Romeo Giulia ha trionfato per l’ottava volta nella categoria “Midsize Import”. Alfa Romeo Tonale si è imposta come miglior veicolo d’importazione nella categoria “SUV Compatti/Fuoristrada”, superando una concorrenza agguerrita. Alfa Romeo Stelvio ha ottenuto il riconoscimento di miglior modello d’importazione nella categoria “Grandi SUV/Fuoristrada”.

Il concorso “Best Cars”, organizzato dalla rivista specializzata di Stoccarda, ha visto la partecipazione di oltre 94.000 lettori che hanno espresso le loro preferenze su 462 modelli in 13 categorie. La premiazione ufficiale avverrà il 9 maggio 2025 ad Amburgo, in occasione dell’anniversario della fondazione del porto della città tedesca.

Anche in Svizzera Alfa Romeo ha raccolto importanti riconoscimenti grazie ai lettori della rivista Auto Illustrierte. Il brand italiano si è distinto come miglior marchio in termini di stile e ha ottenuto ulteriori premi con i suoi modelli di punta. Alfa Romeo Giulia, per l’ottava volta consecutiva, si conferma al primo posto nella categoria delle medie. Alfa Romeo Stelvio, al primo posto nella categoria “SUV/Fuoristrada” per la settima volta. Alfa Romeo Junior ha vinto nella categoria “Small SUV/Crossover” al suo primo anno di partecipazione.

Anche in Svizzera la competizione “Best Cars” ha visto la presenza di 462 modelli suddivisi in 13 categorie, confermando l’ampia varietà di scelta per gli appassionati di automobili.

Questi riconoscimenti consolidano ancora una volta l’appeal straordinario di Alfa Romeo, che continua a conquistare il pubblico grazie alla sua tecnologia innovativa e al design italiano. La fedeltà degli automobilisti tedeschi e svizzeri ai modelli del Biscione dimostra come il marchio sia sinonimo di prestazioni, eleganza e passione per la guida.