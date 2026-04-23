Amata: il nuovo film di Elisa Amoruso arriva su Sky Cinema Uno e NOW

Amata, il film di Elisa Amoruso con Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia, debutta il 25 aprile su Sky Cinema Uno e NOW, esplorando la maternità.

Sabato 25 aprile alle 21:15 arriva in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW il film Amata, diretto da Elisa Amoruso e scritto da Ilaria Bernardini, tratto dal suo omonimo romanzo pubblicato da HarperCollins. Protagonisti di questa intensa storia sono Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia, chiamati a interpretare un racconto profondo sull'amore incondizionato e le sfumature della maternità nel mondo contemporaneo.

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Notti Veneziane delle Giornate degli Autori, Amata nasce ispirandosi a un episodio di cronaca realmente accaduto a Milano: un neonato lasciato in una "culla per la vita" accompagnato da una lettera struggente della madre. Il film diventa così l'occasione per affrontare con delicatezza e coraggio temi spesso ai margini del dibattito pubblico: il dolore dell'aborto, la depressione post-partum e il conflitto tra desiderio di maternità e la libertà personale.

Attraverso gli sguardi complementari di due donne, Amata esplora i diversi volti dell'essere madre: da un lato chi potrebbe esserlo ma non lo desidera, dall'altro chi lo desidera profondamente ma fatica ad arrivarci. Gli ambienti tra le periferie di Roma e le cliniche sterili riflettono il tormento interiore e le trasformazioni emotive delle protagoniste, creando un'esperienza cinematografica intima e avvolgente.

La sinossi ufficiale racconta di due vite che si sfiorano senza mai incontrarsi davvero, unite da scelte invisibili ma capaci di cambiare ogni destino. Nunzia (Tecla Insolia) è una giovane studentessa fuori sede, alle prese con una gravidanza inattesa che la isola e la costringe a una decisione profonda: custodire o rinunciare? Maddalena (Miriam Leone) e Luca (Stefano Accorsi), invece, affrontano il vuoto di ciò che non riesce a realizzarsi, fino all'improvvisa possibilità di accogliere una nuova vita. Al centro della narrazione si inserisce Margherita, la bambina portatrice silenziosa di un legame che unisce tutti i personaggi.

Il film sarà disponibile anche in 4K On Demand per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass, con il pacchetto Sky Cinema e servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. Inoltre, grazie al programma loyalty Sky Extra, i clienti Sky da più di 3 anni potranno vederlo in anteprima on demand con Primissime. Un'opera intensa che promette di emozionare e far riflettere il pubblico su temi universali come la maternità, la libertà e la forza delle scelte al femminile.