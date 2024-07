Amazon Music annuncia la line up del live streaming del Fuji Rock Festival ’24

Amazon Music ha rivelato la lineup degli artisti che si esibiranno in live streaming durante il Fuji Rock Festival ’24. Gli appassionati di musica di tutto il mondo potranno godersi le performance di artisti del calibro di NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS, THE KILLERS, ANGIE McMAHON, Awich, CHIP WICKHAM e molti altri. Il festival, ospitato da SMASH, si terrà dal 26 al 28 luglio presso il Naeba Ski Resort in Giappone.

Amazon Music trasmetterà esclusivamente in live streaming una selezione di concerti della 25a edizione del Fuji Rock Festival. Sarà un’opportunità unica per gli amanti della musica di tutto il mondo di seguire le esibizioni di artisti internazionali di grande talento. Il live streaming sarà disponibile sul canale Amazon Music su Twitch e Prime Video.

Durante i tre giorni di festival, i fan potranno assistere alle performance di una lunga lista di artisti che includono anche RUFUS WAINWRIGHT, SAMPHA, TEDDY SWIMS, THE JESUS AND MARY CHAIN e molti altri. Gli spettacoli inizieranno il 26 luglio alle 4:00 CEST e si concluderanno il 28 luglio alle 16:10 CEST.