Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Annalisa infiamma i palasport con “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I”: domani il debutto al PalaSele

Published

Continua la corsa di Annalisa, protagonista assoluta della scena pop italiana. Dopo aver conquistato oltre 250 mila spettatori nel 2024 e una serie di date tutte esaurite – da Jesolo a Milano – la cantante arriva domani, martedì 2 dicembre 2025, al PalaSele di Eboli, per la prima volta sul palco della città salernitana. Restano disponibili gli ultimissimi biglietti per uno show che promette di essere travolgente e simbolico, costruito su tre visioni oniriche che rappresentano la trasformazione dell’artista.

Lo spettacolo, intitolato “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I”, traduce in forma scenica il percorso dell’album “Ma io sono fuoco”, uscito il 10 ottobre e subito entrato al numero uno delle classifiche di vendita. È un progetto ambizioso e immersivo, dove musica, scenografia e arti visive si fondono per dare vita a una narrazione che si articola in tre sogni: Il Fuoco, Il Fiume, La Tigre. Tre immagini potenti che raccontano l’essenza del tempo e il cambiamento interiore di Annalisa.

“Il tempo è un fuoco che mi consuma, ma sono io quel fuoco”, “Il tempo è un fiume che mi trascina, ma sono io quel fiume”, “Il tempo è una tigre che mi divora, ma sono io quella tigre”: con queste parole l’artista descrive un viaggio nel quale la musica diventa esperienza collettiva e introspezione. Il cuore pulsante dello show è una scenografia monumentale: un vulcano luminoso e dinamico che rappresenta l’energia primordiale della distruzione e della rinascita.

Sul palco, insieme ad Annalisa, i fedelissimi Daniel Bestonzo (direzione musicale, keyboards & synthesizers), Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (drums & electronic pads), accompagnati da 14 ballerini diretti da Simone Baroni. La direzione artistica è firmata da Jacopo Ricci, talento internazionale classe 1994, già collaboratore di star come Skrillex, The Weeknd e Travis Scott.

Le coreografie raccontano il cambiamento attraverso il linguaggio del corpo. Baroni costruisce un percorso simbolico che parte da un ingresso solenne, con i ballerini avvolti in cappe rosse, fino a una liberazione fisica e visiva che esprime identità e potere. “Il movimento diventa fuoco: materico, deciso, capace di accendere e consumare” si legge nella descrizione artistica, che restituisce appieno l’intensità del racconto in scena.

Annalisa dimostra ancora una volta la sua capacità di unire suono, immagine e narrazione in un’esperienza completa. Il risultato è una performance che riflette la sua cifra stilistica: elegante, consapevole e ardente. I look scelti per lo show portano le firme di Alessandro Vigilante, Dsquared2, Etro, Ferrari, GCDS, Pinko, Roberto Cavalli e Sportmax, con accessori Pandora e scarpe Cult.

Il tour è ideato e realizzato da Denso Studio e rappresenta un nuovo livello di sperimentazione per la cantautrice, con un’estetica potente e tecnologicamente all’avanguardia. Luci, laser, proiezioni e architetture visive guidano lo spettatore in un viaggio che alterna poesia e impatto scenico, costruendo un racconto che unisce passato e futuro attraverso la metafora del fuoco.

Con 52 dischi di platino e 14 d’oro, Annalisa è oggi tra le artiste più ascoltate in Italia e detiene il record per il maggior numero di singoli femminili nella parte alta delle classifiche, ben 19. Tra i riconoscimenti più recenti, spiccano i due Premi SIAE per “Sinceramente”, premiata come “Miglior canzone – Locali da ballo con musica live” e “Miglior canzone social in Italia”.

Il suo ultimo singolo “Esibizionista” conferma la sua crescita artistica: ironico e pungente, unisce leggerezza e disincanto, offrendo una riflessione sulla seduzione e la consapevolezza con lo stile diretto e raffinato che la contraddistingue.

La tappa di Eboli, organizzata da Friends & Partners e curata da Anni 60 Produzioni, avrà come official partners VISA e Pandora. I biglietti sono ancora disponibili su Ticketone e al botteghino del PalaSele, aperto dalle ore 17. L’ingresso al pubblico è previsto dalle ore 19, con inizio spettacolo alle ore 21.

Con “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I”, Annalisa non solo prosegue la sua ascesa ma definisce un nuovo standard per i live pop italiani: un’esperienza totale, sensuale e visionaria, dove ogni canzone diventa fuoco che arde e illumina.

In this article:, , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

“80 Buon Compleanno Ivan – Live in Teramo”: un disco celebra l’eredità di Ivan Graziani

Spettacolo

Nayt debutta al Festival di Sanremo 2026

Tecnologia

LG porta in Italia il nuovo proiettore CineBeam S: il cinema 4K entra in casa

Spettacolo

Mannarino annuncia il ritorno live nel 2026: nuove date nei principali festival italiani

Motori

Alfa Romeo celebra il Quadrifoglio con le nuove Giulia e Stelvio “Collezione”

Spettacolo

Annalisa infiamma i palasport con “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I”: domani il debutto al PalaSele

Motori

Nuova Mazda CX-5: Google integrato e architettura elettronica evoluta per l’abitacolo del futuro

Spettacolo

Tommaso Paradiso debutta in gara al Festival di Sanremo

Motori

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross finalista del Car of the Year 2026 e protagonista a Milano

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Spettacolo

Milva: online il video di “Amore vista pioggia”

Spettacolo

Bong Joon Ho torna alla fantascienza con “Mickey 17”: prima TV su Sky Cinema

Spettacolo

ELETTRA LAMBORGHINI in gara alla 76ª edizione del festival di Sanremo

Motori

CUPRA celebra i creator e presenta in anteprima la Raval ai TikTok Awards 2025

Motori

Audi F1 Project: Visit Qatar partner principale del futuro team Audi F1

Spettacolo

LEO GASSMANN in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo

Spettacolo

PAKY: annuncia il suo nuovo e attesissimo album “GLORIA”: fuori ovunque venerdì 12 dicembre

Motori

ACI a Job&Orienta 2024: educazione e sicurezza stradale al centro della formazione dei giovani

Spettacolo

FEDEZ & MASINI insieme al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

Malika Ayane torna in gara a Sanremo 2026: una nuova avventura
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“80 Buon Compleanno Ivan – Live in Teramo”: un disco celebra l’eredità di Ivan Graziani

Il prossimo 12 dicembre uscirà in digitale, doppio CD e doppio vinile l’album “80 BUON COMPLEANNO IVAN – LIVE IN TERAMO” (Officine Pan Idler...

13 ore ago

Spettacolo

Nayt debutta al Festival di Sanremo 2026

Per la prima volta nella sua carriera, Nayt sarà in gara al Festival di Sanremo, giunto alla 76ª edizione. Un debutto atteso per uno...

13 ore ago

Spettacolo

Mannarino annuncia il ritorno live nel 2026: nuove date nei principali festival italiani

Dopo il successo del suo primo tour internazionale, che lo scorso maggio ha incantato il pubblico europeo, Mannarino si prepara a tornare ad abbracciare...

14 ore ago

Spettacolo

Tommaso Paradiso debutta in gara al Festival di Sanremo

Tommaso Paradiso è pronto a salire per la prima volta sul palco dell’Ariston come concorrente in gara al prossimo Festival di Sanremo. La notizia...

17 ore ago