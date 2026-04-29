Apple TV mostra le prime immagini della quinta stagione di Trying: debutto l'8 luglio

Le prime immagini della quinta stagione di Trying sono state rivelate da Apple TV, anticipando un nuovo capitolo dell'apprezzata serie comedy pronta a debuttare l'8 luglio con il primo degli otto episodi previsti. Ogni settimana verrà rilasciato un nuovo episodio fino alla conclusione fissata il 26 agosto.



La serie, pluripremiata e molto amata dal pubblico, torna con Rafe Spall e Esther Smith nei ruoli di Jason e Nikki, coppia protagonista ormai ben consolidata. Questa stagione introduce nuove sfide emotive: Nikki e Jason si trovano a dover gestire l'arrivo di Kat, interpretata da Charlotte Riley, madre biologica di Princess (Scarlett Rayner) e Tyler (Cooper Turner). L'arrivo di Kat nella loro vita familiare porta un inevitabile vortice di caos e cambiamenti, rompendo la stabilità appena raggiunta dai protagonisti.



Il cast si arricchisce ulteriormente con nomi rilevanti come Darren Boyd, Siân Brooke, Celia Imrie, Phil Davis, Gbemisola Ikumelo e Colin Morgan, tutti già riconosciuti da importanti premi del panorama televisivo e cinematografico britannico.



Sin dal suo esordio, Trying è stata definita una commedia feel-good, toccante e coinvolgente, diventando una delle produzioni più apprezzate su Apple TV secondo la critica. Il consenso è testimoniato dal 96% di valutazione su Rotten Tomatoes e dai numerosi elogi per le interpretazioni e la narrazione innovativa. Gli spettatori continuano ad apprezzare la freschezza dei temi affrontati raramente in televisione e le emozioni autentiche trasmesse dai protagonisti.



La serie è creata, scritta e prodotta da Andy Wolton, con la produzione di BBC Studios e la supervisione di figure di spicco tra cui Josh Cole, Sam Pinnell e Chris Sussman, accanto agli stessi Esther Smith e Rafe Spall come produttori esecutivi.



Un elemento distintivo di questa stagione sarà la nuova colonna sonora firmata da Orla Gartland, artista irlandese premiata con l'Ivor Novello Award. In ogni episodio debutterà un brano originale, a testimonianza dell'attenzione riservata alla cura musicale dalla serie, già celebrata nelle prime quattro stagioni da artisti come Guy Garvey, Maisie Peters, Bear's Den e BEKA.



Le prime quattro stagioni di Trying sono attualmente disponibili in streaming su Apple TV. Dal suo debutto nel 2019, il servizio Apple TV ha costruito una reputazione internazionale di eccellenza, accumulando più di 800 premi e oltre 3.400 nomination per i suoi originali.

