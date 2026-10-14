ASUS lancia in Italia i monitor gaming ROG Strix e TUF con Dual Mode e tempi di risposta 0,3 ms

ASUS presenta ROG Strix XG27UCG Gen2, XG27UCS Gen2 e TUF VG27UQEL5A: 4K, Dual Mode, tempi di risposta 0,3 ms e ottimizzati per il gaming competitivo.

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi monitor gaming ROG Strix XG27UCG Gen2, ROG Strix XG27UCS Gen2 e TUF Gaming VG27UQEL5A. Questi monitor da 27 pollici, dotati di pannelli Fast IPS 4K, integrano la rivoluzionaria tecnologia Dual Mode e tempi di risposta minimi di appena 0,3 millisecondi, offrendo un'esperienza visiva estremamente nitida e prestazioni estremamente fluide pensate per i gamer più esigenti.

La funzionalità Dual Mode permette agli utenti di passare con facilità da immagini in 4K a refresh rate elevati in Full HD. Sul modello ROG Strix XG27UCG Gen2 questo significa arrivare fino a 485 Hz in modalità Full HD, mentre la risoluzione 4K si può utilizzare fino a 162 Hz, rendendolo perfetto sia per titoli FPS competitivi sia per la fruizione di contenuti cinematografici e AAA immersivi. Il ROG Strix XG27UCS Gen2 garantisce analogamente modalità 4K a 160 Hz e Full HD a 324 Hz. Il TUF Gaming VG27UQEL5A consente invece di alternare tra 4K a 80 Hz e Full HD a 310 Hz, semplicemente premendo un tasto.

Tutti i nuovi modelli 4K adottano la tecnologia Smart Pixel, capace di migliorare intelligentemente ogni frame tramite upscaling avanzato a 4K. In questo modo, anche le immagini a risoluzioni inferiori risultano estremamente nitide e ricche di dettagli. ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) consente inoltre di eliminare ghosting e tearing, garantendo movimenti chiari e un gameplay fluido anche con refresh rate variabili.

La qualità dell'immagine è supportata dalla certificazione VESA DisplayHDR 400 e da una copertura colore fino al 95% DCI-P3 e 130% sRGB per il modello ROG Strix XG27UCG Gen2, con rigorosa calibrazione di fabbrica per assicurare colori realistici e fedeli. Il design dei nuovi monitor si distingue per una base ancora più compatta, che libera prezioso spazio sulla scrivania. Il modello XG27UCG Gen2 integra inoltre il sistema di illuminazione Aura Sync per abbinare l'estetica del monitor al resto del setup gaming.

La versatilità della modalità Dual Mode consente al gamer di sfruttare un unico monitor sia per la produttività che per il tempo libero, passando rapidamente dal massimo dettaglio 4K ad altissimi refresh rate ideali per il gaming competitivo. I nuovi modelli sono pensati per rispondere alle esigenze di chi gioca titoli Esport, ma anche di chi desidera un'esperienza visiva ottimale con contenuti cinematografici o durante sessioni di editing foto e video.

Sul piano della connettività, i monitor ROG Strix offrono porte USB-C con Power Delivery, DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1 per la massima compatibilità con console e PC. TUF Gaming VG27UQEL5A propone DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0, garantendo comunque ampia versatilità.

I prezzi suggeriti sono 409 euro per il ROG Strix XG27UCG Gen2, 399 euro per il ROG Strix XG27UCS Gen2 e 249 euro per il TUF Gaming VG27UQEL5A, disponibili presso ASUS Gold Store, rivenditori Powered by ASUS e principali partner commerciali.

ASUS e la serie Republic of Gamers (ROG) continuano nella loro missione di offrire soluzioni di ultima generazione: Republic of Gamers (ROG) è il brand di ASUS focalizzato sullo sviluppo delle soluzioni, hardware e software, più evolute per il gaming. Creato nel 2006, il marchio ROG offre una gamma completa di prodotti innovativi, universalmente riconosciuti ed apprezzati per prestazioni e qualità costruttiva, tra cui schede madri, schede grafiche, notebook, desktop, monitor, soluzioni audio, router e periferiche di gioco. ROG partecipa e sponsorizza i principali eventi gaming a livello internazionale. Le soluzioni ROG sono state utilizzate per stabilire centinaia di record nell'overclocking e continuano ad essere la scelta preferita da giocatori e appassionati di tutto il mondo.