I robot umanoidi HONOR D1 e A1 incontrano i bambini delle Scuole Canossiane di Monza per avvicinarli all'intelligenza artificiale e ai suoi limiti.

I robot umanoidi HONOR D1 e A1 fanno il loro ingresso in una scuola italiana per la prima volta: giovedì 26 novembre 2026 incontrano gli alunni delle Scuole Canossiane di Monza, in un appuntamento pensato per portare l'intelligenza artificiale tra i banchi. Il marchio sposta così la propria tecnologia in un ambiente molto diverso dopo il debutto del modello D1 Flash nel capoluogo lombardo, avvenuto durante la Powerade Milano Half Marathon.

L'obiettivo è far conoscere ai bambini l'AI da vicino, mettendoli nelle condizioni di osservare le potenzialità della robotica e, soprattutto, di riflettere sui suoi limiti. Per i più piccoli si tratta di un'esperienza concreta: un robot dotato di un corpo, di una voce e della capacità di muoversi e rispondere alle domande cambia il modo di percepire una tecnologia che spesso appare lontana dalla quotidianità.

Il messaggio che l'azienda vuole trasmettere è chiaro: un robot può affiancare le persone, dialogare con loro e aprire nuove strade per imparare, ma non sostituisce gli insegnanti, le famiglie né il valore dei rapporti umani. Capire una tecnologia significa anche saperne riconoscere possibilità, responsabilità e confini.

Sul senso del progetto si è espresso Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di HONOR Italia:

"L'innovazione ha valore quando migliora la vita delle persone, crediamo che il modo migliore per avvicinarsi all'intelligenza artificiale sia conoscerla, sperimentarla e imparare a comprenderla. Portare i nostri robot umanoidi in una scuola significa proprio questo: trasformare un'innovazione tecnologica in un'esperienza concreta, capace di stimolare domande, curiosità e nuove forme di apprendimento. I bambini sono tra i primi a confrontarsi con un mondo in cui l'intelligenza artificiale è sempre più presente: è importante accompagnarli a scoprirne le opportunità, ma anche a comprenderne i limiti. Per HONOR, la tecnologia è sempre al servizio delle persone e contribuisce a costruire un futuro in cui innovazione e centralità dell'essere umano procedono insieme."

Le Scuole Canossiane sono attive a Monza dal 1844 e fanno parte di una rete educativa internazionale che opera su tutti e cinque i continenti e conta oltre 120.000 studenti. Un istituto con radici così profonde nel territorio si presta bene a un confronto tra generazioni e tecnologie, lasciando spazio alla curiosità senza trascurare la formazione, il rapporto tra le persone e lo spirito critico.

L'iniziativa si colloca dentro l'HONOR ALPHA PLAN, il programma presentato a marzo 2025 durante il Mobile World Congress di Barcellona per trasformarsi da costruttore di smartphone in un attore globale degli ecosistemi guidati dall'intelligenza artificiale. Il progetto procede su tre binari: dispositivi mobili sempre più smart, un'AI capace di estendersi a una gamma più ampia di apparecchi e, in prospettiva, la creazione di un paradigma tecnologico legato all'AGI.

La robotica umanoide rappresenta, in questa visione, il punto più avanzato in cui si incontrano AI, componentistica, meccanica e rapporto con gli utenti. Sul fronte economico HONOR ha annunciato investimenti superiori a 10 miliardi di dollari nell'arco di cinque anni, un segnale della volontà di accelerare il percorso.

Portare D1 e A1 in classe significa, in definitiva, tradurre questa strategia in un gesto visibile: far vedere cosa sa già fare la tecnologia e contribuire a una cultura dell'innovazione attenta, alla portata di tutti e vicina alle persone.