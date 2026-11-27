Huawei ha svelato il nuovo orologio intelligente con sensore per la pressione arteriosa al polso, HUAWEI WATCH D3. Il debutto è avvenuto a Milano il 27 novembre 2026 e il dispositivo è ora disponibile anche sul mercato italiano.

Rispetto al modello precedente, lo smartwatch si presenta con una scocca più sottile. Accanto al monitoraggio della pressione, il wearable propone promemoria per le misurazioni e l'analisi di alcuni parametri raccolta nella sezione Health Insights. Non mancano strumenti per il controllo quotidiano, come Health Glance, e funzioni pensate per il benessere e per la lettura dei propri dati.

Il cuore della misurazione è un airbag meccanico che si gonfia per rilevare la pressione. Insieme a un sensore e a un algoritmo adattivo, il sistema permette di individuare alcuni parametri fisiologici e di restituirne le informazioni all'utente.

Lo smartwatch supporta anche il monitoraggio della pressione nell'arco delle 24 ore, seguendo l'andamento dei valori sia di giorno sia di notte, mentre si dorme. Il dispositivo è progettato secondo le indicazioni della Società Europea dell'Ipertensione, che consigliano rilevazioni ogni 15-30 minuti con almeno il 70% di letture riuscite, pari a non meno di 20 misurazioni diurne e 7 notturne. Durante il giorno è possibile personalizzare gli intervalli e avviare misurazioni manuali quando serve. Di notte il bracciale si gonfia in automatico, con un funzionamento studiato per ridurre il rumore e limitare i disturbi del sonno.

I dati raccolti nel tempo possono essere presentati in forma chiara e condivisi con un medico, che li valuterà insieme agli altri elementi clinici. Una funzione dedicata consente inoltre di misurare la pressione prima dell'allenamento e di controllarne eventuali variazioni al termine dell'attività.

Con Health Community, previa autorizzazione della persona interessata, è possibile visualizzare in un'unica schermata i dati dei propri familiari, tra cui pressione arteriosa, frequenza cardiaca e SpO₂. In base ai valori rilevati, il dispositivo può inviare notifiche in tempo reale.

HUAWEI WATCH D3 è disponibile in Italia sull'Huawei Store e nei principali negozi di elettronica di consumo al prezzo di 449 euro. Acquistando online sullo store ufficiale si può usufruire della consegna rapida gratuita, con spedizione in uno o due giorni lavorativi. Sono accettati pagamenti con Satispay e con Klarna, che consente di dividere il costo in tre rate senza interessi.

Il servizio di assistenza post-vendita è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, festivi esclusi, e include la riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio gratuiti. Entro 14 giorni dall'acquisto è inoltre possibile esercitare il diritto di recesso gratuito. Sul canale ufficiale sono previsti anche prodotti esclusivi e coupon dedicati agli utenti registrati.