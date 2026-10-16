ASUS ROG XBOX Ally X20: nuova console da gaming celebra 20 anni di innovazione

ASUS Republic of Gamers lancia la nuova ROG XBOX Ally X20, una console portatile pensata per celebrare il 20° anniversario del marchio, in una versione dal design esclusivo con chassis nero traslucido e dettagli dorati. Questa edizione speciale si distingue non solo per lo stile, ma anche per le tecnologie di ultima generazione che promettono performance ai massimi livelli durante il gaming in mobilità.

La console integra un display ROG Nebula HDR OLED da 7,4 pollici, abbinato al nuovo processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme, mentre il sistema di raffreddamento completamente rinnovato assicura temperature costanti anche durante le sessioni di gioco più intense. I miglioramenti riguardano flusso d'aria, ventole ridisegnate e dissipatore ottimizzato, con un incremento del 20% nel flusso dell'aria rispetto ai modelli precedenti.

Risalta la cura per l'esperienza utente. Joystick dotati di sensori magnetici TMR per ridurre lo stick drift, D-pad trasformabile tra quattro e otto direzioni e grilletti a impulso con feedback aptico contribuiscono a una precisione millimetrica. Le impugnature in gomma migliorano il comfort nei lunghi periodi d'uso.



La console offre inoltre una suite software potenziata. La scalabilità dell'interfaccia è stata ottimizzata, mentre la nuova versione di Armoury Crate Special Edition (ACSE) permette una personalizzazione avanzata dei profili di gioco e dei tasti rapidi. L'introduzione della Travel Mode limita automaticamente la potenza di ricarica per aumentare la compatibilità durante i viaggi su treni o aerei.



Grande attenzione anche al comparto visivo: la modalità Variable Refresh Rate elimina il rischio di tearing durante i cali di frame rate e il display OLED offre nuove modalità HDR per esaltare colori, luci e contrasti. La funzionalità Aura Sync introduce due modalità di illuminazione evolute dedicate ai movimenti e ai suoni di gioco.

Il bundle della ROG XBOX Ally X20 include elementi premium: gli occhiali da gaming AR ROG XREAL R1 Edition 20 con schermo micro-OLED da 171 pollici percepito, una custodia personalizzata dbrand Killswitch e una custodia protettiva Pelican sagomata per tutti gli accessori. Gli occhiali AR offrono tracciamento 3DoF e una modalità Anchor per aumentare l'immersione.



I giocatori possono acquistare la ROG XBOX Ally X20 su ASUS eShop, presso i Gold Store ASUS e su Amazon al prezzo consigliato di 2.599 euro. Restano disponibili anche gli altri modelli della gamma Ally, lasciando una vasta scelta tra opzioni e stili per tutti i gusti.



ROG XBOX Ally X20 rappresenta non solo un oggetto di desiderio per appassionati e collezionisti, ma anche un concentrato di tecnologia progettato per ridefinire il gaming in movimento, omaggiando due decenni di storia firmata Republic of Gamers.