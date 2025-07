Atari 2600+ PAC-MAN Edition: un tributo al gaming retrò con innovazioni moderne

PLAION REPLAI e Atari, in collaborazione con Bandai Namco Entertainment America Inc., hanno svelato oggi un entusiasmante progetto che farà la gioia degli appassionati di retro gaming: il lancio dell’Atari 2600+ PAC-MAN Edition. Questo nuovo hardware, che arriverà il 31 ottobre 2025, rappresenta una celebrazione dell’iconica console Atari 2600, rivisitata nello stile inconfondibile del famoso gioco PAC-MAN.

L’Atari 2600+ PAC-MAN Edition si distingue per il suo design vivace e unico. La console sarà disponibile nel caratteristico colore giallo PAC-MAN, con icone dei personaggi illuminate sulla parte frontale. Ogni confezione include la cartuccia software PAC-MAN Double Feature e il joystick wireless PAC-MAN CX-40 in versione gialla. I pre-order inizieranno il 23 luglio presso rivenditori selezionati, offrendo ai collezionisti l’opportunità di assicurarsi questa edizione speciale.

La Cartuccia PAC-MAN Double Feature offre due esperienze di gioco entusiasmanti per gli amanti di PAC-MAN. Comprende una nuovissima versione arcade del classico PAC-MAN 7800, insieme alla storica versione per console domestica PAC-MAN 2600. Questa combinazione promette ore di divertimento nostalgico per i fan di lunga data e per i nuovi arrivati al retro gaming.

I Joystick PAC-MAN CX40+ Wireless sono un altro elemento chiave di questa collezione. Disponibili separatamente in cinque tonalità distintive che richiamano PAC-MAN e i suoi celebri nemici: giallo (PAC-MAN), blu (fantasma Inky), rosso (fantasma Blinky), rosa (fantasma Pinky) e arancione (fantasma Clyde). Anche i joystick saranno disponibili per il pre-order a partire dal 23 luglio.

Ben Jones, direttore commerciale di PLAION REPLAI, ha espresso grande entusiasmo per il progetto: “L’Atari 2600+ PAC-MAN Edition è più di una semplice console: è un tributo al momento in cui il gaming domestico ha avuto inizio. Reimmaginando l’iconico hardware nello stile inconfondibile di PAC-MAN, celebriamo l’eredità di due giganti della cultura videoludica che hanno contribuito a definire una generazione di giochi. Siamo orgogliosi di dare vita a questa collaborazione per i collezionisti, i fan e un’intera nuova ondata di appassionati di giochi retrò.”

Questa iniziativa rappresenta un tassello significativo nella storia del retro gaming, unendo innovazione e tradizione in un unico prodotto. I fan di Atari e PAC-MAN potranno rivivere l’emozione dei classici del passato, con un tocco di modernità che arricchisce l’esperienza di gioco. L’appuntamento è fissato per il 31 ottobre, quando l’Atari 2600+ PAC-MAN Edition e i suoi accessori arriveranno sugli scaffali di tutto il mondo.