Audi amplia la sua offerta per i neopatentati: sicurezza, innovazione e prestazioni al centro

Audi conferma ancora una volta la sua vicinanza alle nuove generazioni, rafforzando la propria offerta dedicata ai neopatentati. Grazie alla recente introduzione della rinnovata variante d’ingresso della gamma Audi Q4 e-tron, la Casa dei quattro anelli amplia il proprio portfolio di modelli accessibili, consolidando il primato tra i marchi premium con la clientela più giovane.

L’offerta Audi per i neopatentati si distingue per la varietà di modelli disponibili. Sono ben 11 vetture, dalle berline ai SUV fino alle coupé, in grado di soddisfare diverse esigenze di stile e prestazioni. La gamma comprende sia motorizzazioni tradizionali a benzina e Diesel sia soluzioni full electric, dimostrando ancora una volta la strategia del brand basata sulla massima flessibilità tra combustione e elettrico.

Oltre all’ampia scelta, Audi pone grande attenzione alla sicurezza. Tutti i modelli destinati ai neopatentati, già dal secondo livello di allestimento, includono di serie avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) come il cruise control adattivo, che regola la velocità per mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli precedenti, il sistema di mantenimento della corsia, che previene deviazioni involontarie, e il sistema di assistenza al parcheggio, dotato di sensori visivi e sonori anteriori e posteriori.

Con l’entrata in vigore a fine 2024 della nuova normativa del Codice della Strada, lo status di neopatentato è stato esteso a tre anni e sono stati aggiornati i requisiti per i veicoli guidabili da chi ha appena conseguito la patente. Il limite di potenza/peso è ora fissato a 75 kW/tonnellata, mentre la potenza massima omologata è stata aumentata fino a 105 kW (142 CV).

Grazie a questi nuovi parametri, i neopatentati possono ora mettersi al volante di modelli iconici della gamma Audi. Tra questi spiccano le Audi A1 Sportback e Audi A1 allstreet, entrambe con il motore 1.0 (30) TFSI da 116 CV, disponibili sia con cambio manuale che automatico S tronic. Anche Audi A3 Sedan e Audi A3 Sportback rientrano nei modelli accessibili, con motori mild-hybrid a 48V abbinati al cambio S tronic e con il propulsore 2.0 (30) TDI da 116 CV. Audi Q2, il SUV compatto recentemente aggiornato, è disponibile nelle versioni 1.0 (30) TFSI e 2.0 (30) TDI, entrambe da 116 CV.

Audi dimostra la sua spinta verso la mobilità sostenibile estendendo la sua offerta full electric anche ai neopatentati. A partire dalla Audi Q4 e-tron, il modello 100% elettrico più venduto del brand, disponibile in diverse varianti omologate per i neopatentati. La Q4 40 e-tron con trazione posteriore e 204 CV (potenza omologata di 70 kW), la Q4 45 e-tron con 286 CV, sia in versione posteriore (89 kW) che con trazione integrale quattro elettrica (77 kW), e la Q4 55 e-tron quattro, top di gamma da 340 CV (potenza omologata di 77 kW).

Salendo di livello, anche la Audi Q6 e-tron, il primo modello basato sulla piattaforma elettrica PPE, è guidabile dai neopatentati nella sua versione d’ingresso con trazione posteriore da 292 CV e potenza omologata di 100 kW. La stessa configurazione si ritrova nella Q6 Sportback e-tron, capace di raggiungere un’autonomia di 547 km WLTP.

Infine, la mobilità elettrica si estende anche al segmento delle berline di lusso con la Audi A6 e-tron, accessibile ai neopatentati nella sua versione base da 326 CV e potenza omologata di 100 kW, garantendo fino a 627 km WLTP di autonomia.

L’attenzione di Audi alle nuove generazioni non si limita solo alla gamma di modelli disponibili, ma si traduce in un impegno concreto nel promuovere l’innovazione e la tecnologia. Grazie alla sua lunga partnership con H-FARM, l’azienda continua a investire in un futuro dove tecnologia e formazione vanno di pari passo.