Audi Q6 e-tron: tecnologia e design all'avanguardia

C'è una domanda che ha cambiato tutto in casa Audi: cosa vuole davvero il cliente quando sale a bordo? La risposta ha generato la Q6 e-tron, la prima vettura di serie del marchio a nascere dall'interno verso l'esterno. Non più linee di carrozzeria a dettare gli spazi abitativi, ma il contrario: prima si progetta la sfera personale dei passeggeri, poi si disegna il guscio attorno ad essa.



Un abitacolo che abbraccia

Il risultato più visibile di questa filosofia è il cosiddetto Softwrap: un rivestimento morbido al tatto che scorre senza interruzioni dai pannelli porta fino alla consolle, avvolgendo chi è a bordo in un effetto cocoon. Non è un dettaglio estetico, è una dichiarazione di intenti. Materiali sostenibili completano il quadro: tessuti in poliestere riciclato, microfibra Dinamica, Pelle Nappa, fino ai tappetini in Econyl — fibra ricavata da reti da pesca dismesse e scarti di moquette.

Il palcoscenico digitale

Al centro della plancia debutta l'Audi Digital Stage: un sistema di schermi che comprende il virtual cockpit da 11,9 pollici, il display MMI curvo da 14,5 pollici con tecnologia OLED — che di notte sembra letteralmente fluttuare nell'aria — e uno schermo dedicato al passeggero anteriore da 10,9 pollici, una prima assoluta per Audi. Quest'ultimo, grazie alla modalità Active Privacy, consente di guardare un film in corsa senza distrarre chi guida. L'head-up display con realtà aumentata proietta informazioni fino a 200 metri di distanza dal conducente, come se facessero parte del mondo esterno, su un'area virtuale da 88 pollici.

Intelligenza che ascolta

Il sistema di infotainment, sviluppato con CARIAD su base Android Automotive, è governato da un assistente vocale che apprende le abitudini dell'utente. Si attiva con un «Hey Audi» e gestisce navigazione, clima, musica, chiamate. Tutto, anche senza toccare lo schermo. A completare l'esperienza, il sistema Bang & Olufsen da 830 Watt con 22 altoparlanti, quattro dei quali integrati nei poggiatesta, trasforma l'abitacolo in una sala da concerti privata.

Quanto costa

La gamma parte da 67.800 euro, con emissioni di CO₂ pari a zero e consumi dichiarati tra 15,9 e 19,3 kWh/100 km.